أعلنت موسكو أنّها أسقطت ليل الأربعاء-الخميس 19 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إليها، بالإضافة إلى ثلاث مسيّرات أخرى دمّرتها في أجواء ثلاث مناطق روسية هي كورسك وبيلغورود وأوريول.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق تلغرام قرابة الساعة 02,15 (23,15 ت غ الأربعاء) إنّ "الدفاعات الجوية دمّرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".
وأضافت أنّ ثلاث طائرات مسيّرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلّق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المسيّرات التي أعلنت موسكو إسقاطها خلال الليل إلى 22 طائرة.
أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء أنه علّق عمل متحدثة أميركية باسم قوات الدفاع الإقليمي التابعة له بسبب تعليقات أدلت بها ولم تحظ بموافقة القيادة العسكرية.
وإليكم أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا:
حاكم: قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية
قتل شخصان في ضربات روسية استهدفت مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا على ما أعلن الخميس الحاكم أولكسندر بروكودين مشيرا أيضا إلى سقوط خمسة جرحى أحدهم في حالة الخطر.
وكتب بروكودين عبر تلغرام ان "الجيش الروسي قصف أحياء سكنية في خيرسون (..) معلوماتنا تفيد حتى الآن بسقوط قتيلين" مضيفا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطرة فيما عولج خامس في المكان.
الجيش الأوكراني يعلّق عمل متحدثة أميركية باسم قوات تابعة له
أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء أنه علّق عمل متحدثة أميركية باسم قوات الدفاع الإقليمي التابعة له بسبب تعليقات أدلت بها ولم تحظ بموافقة القيادة العسكرية.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي إنّه "تمّ تعليق مهام سارة أشتون سيريلو كمتحدثة باسم (قوات الدفاع الإقليمية في أوكرانيا) بينما يتمّ إجراء تحقيق".
وكان سارة أشتون سيريلو جاءت إلى أوكرانيا لإعداد تقرير عن اللاجئين، لكنّها تحولت إلى مقاتلة تدافع عن الأراضي الاوكرانية قبل أن تصبح متحدّثة باسم قوات الدفاع الإقليمي التي تضمّ المتطوّعين الأجانب في صفوف الجيش الأوكراني.
وسبق لهذه المرأة المتحولة جنسياً أن قالت لوكالة فرانس برس مؤخراً إنّها تعلّمت "احتضان كراهية الروس" الذين سخروا من هويتها الجنسية.
ولم يتّضح في الحال ما هي التصريحات التي أدلت بها وأدّت إلى تعليق عملها.
وأضاف بيان وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ "تصريحات (سارة) أشتون سيريلو في الأيام الأخيرة لم تحصل على موافقة قيادة قوات الدفاع الإقليمي".
وتابع البيان "عند القيام بعمليات عسكرية ضدّ المعتدي، تلتزم قوات الدفاع الأوكرانية بشكل صارم بقواعد القانون الإنساني الدولي".
وتقوم آشتون سيريلو ببثّ حيّ على يوتيوب من استوديو خاص بها تحت عنوان "إعرف أوكرانيا" و"روسيا تكره الحقيقة".
كما أنّها تنشر باستمرار على منصة إكس (تويتر سابقاً)، حيث يتابعها 156 ألف حساب.
ولفتت في مقابلتها مع فرانس برس إلى أنّها تسيطر تحريرياً على إنتاجها وتهدف إلى تجنّب المقاربات الجافة في تغطية الحروب والتي تعتمد فقط على الأرقام.
روسيا تقول إنّها أسقطت 19 مسيّرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود
أعلنت موسكو أنّها أسقطت ليل الأربعاء-الخميس 19 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إليها، بالإضافة إلى ثلاث مسيّرات أخرى دمّرتها في أجواء ثلاث مناطق روسية هي كورسك وبيلغورود وأوريول.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق تلغرام قرابة الساعة 02,15 (23,15 ت غ الأربعاء) إنّ "الدفاعات الجوية دمّرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".
وأضافت أنّ ثلاث طائرات مسيّرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلّق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المسيّرات التي أعلنت موسكو إسقاطها خلال الليل إلى 22 طائرة.
وفي 25 آب/أغسطس أعلنت الوزارة أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت 42 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها روسيا في 2014.
وليل 13-14 أيلول/سبتمبر الجاري، قالت قالت إنّها دمّرت خمسة زوارق مسيّرة أوكرانية في البحر الأسود أثناء محاولتها استهداف الطرّاد "سيرغي كوتوف".
وصباح الأربعاء، أعلنت موسكو أنّها أسقطت خلال الليل أربع طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق منطقتي بيلغورود وأوريول.
وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في حزيران/يونيو.
وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم.