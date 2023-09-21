بعد مطالبته بمحاكمة افتراضية.. نجل بايدن سيمثل شخصياً أمام المحكمة في 3 تشرين الأول

بقلم: يورونيوز

رفض القاضي طلباً تقدم به نجل الرئيس بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو، وحدّد الثالث من أكتوبر موعداً لحضوره شخصياً للجلسة أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة.

ووجهت تهم رسمية إلى هانتر جو بايدن، يوم الأربعاء، بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية.

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وبعدما حدّد موعد الجلسة في 26 أيلول/سبتمبر، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب أيب ديفيد لويلي محامي هانتر بايدن في رسالة موجهة إلى القاضي "سيقرّ السيد بايدن بالتهمة وما من سبب يمنعه من التلفظ بهاتين الكلمتين عبر تقنية الفيديو".

إلاّ أنّ القاضي كريستوفر بورك برّر قراره بقوله إنّ هذا المثول الأوّل "هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصياً أمام محكمتنا أمام القاضي".

وأضاف "غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في تموز/يوليو 2023 لذا ستكون المرة الأولى التي سيتم الناقش فيها أمام المحكمة".

وهانتر بايدن متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقرّ به لاحقاً.