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عاجل. نتانياهو: إسرائيل على "عتبة" التطبيع مع السعودية وليس للفلسطينيين "فيتو" على علاقات الدول معنا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright Richard Drew/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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نتانياهو: إسرائيل على "عتبة" التطبيع مع السعودية وليس للفلسطينيين "فيتو" على علاقات الدول معنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من على منبر الأمم المتحدة الجمعة إن إسرائيل على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق "الفيتو" على العلاقات الإسرائيلية العربية.

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وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام" والآن "أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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