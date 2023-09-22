شاهد: إجلاء أطفال من روضة في سيفاستوبول بعد قصف أوكراني للأسطول الروسي في القرم

بقلم: يورونيوز

يظهر مقطع الفيديو الأطفال أثناء إجلائهم من حضانة في سيفاستوبول بعد القصف الأوكراني للمقرّ العام للأسطول الروسي في القرم، فيما دوت صفارات الإنذار في المدينة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن أوكرانيا نفذت هجوماً صاروخياً، اليوم الجمعة، على المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي، قتل فيه جنديًا روسيًا.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو أعمدة كبيرة من الدخان فوق المبنى في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقالت وزارة الدفاع إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمسة صواريخ أوكرانية آخرى خلال الهجوم على سيفاستوبول.

وقال أوليج كريوتشكوف، المسؤول في إدارة القرم، إن صاروخ كروز سقط بالقرب من بختشيساراي، على بعد حوالي 30 كيلومترًا إلى الداخل، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت وكالة تاس الروسية الرسمية إن الشرطة طلبت من السكان مغادرة مركز المدينة.

ويأتي الهجوم بعد يوم من قصف الصواريخ والمدفعية الروسية مدناً في جميع أنحاء أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينما التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس جو بايدن وزعماء الكونجرس في واشنطن مع مناقشة حزمة مساعدات إضافية بقيمة 24 مليار دولار.