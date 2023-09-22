بقلم: يورونيوز

ناغلسمان مدربا للمنتخب الألماني قبل 9 أشهر من استضافة كأس أوروبا 2024

عُيّن يوليان ناغلسمان مدرباً للمنتخب الالماني لكرة القدم حتى نهاية تموز/يوليو 2024، وذلك قبل 9 أشهر من استضافة المانيا نهائيات كأس أوروبا، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

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ويحلّ ناغلسمان بدلاً من هانزي فليك المقال من منصبه في 10 الشهر الحالي على خلفية تردي نتائج "دي مانشافت" توجها بالخسارة أمام اليابان 1-4 ودياً. وفي سن الـ 36 عاما بات ناغلسمان أصغر مدرب يشرف على المنتخب الالماني.

وقال ناغلسمان في بيان الجمعة "ننظم نهائيات كأس أوروبا في بلادنا، وهذا شيء خاص".

وتابع "لديّ رغبة كبيرة في مواجهة هذا التحدي".

من ناحيته، وصف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ناغلسمان بـ "المدرب المتميز" وقال "نحن مقتنعون بأنه سيضمن أن المنتخب الوطني سيلهم جماهيره وأن كأس أوروبا ستحقق أيضا نجاحا رياضيا".

ويستعد ناغلسمان لتدريب منتخب وطني يعاني من أزمة، بعدما أقال مدرباً لأول مرة في تاريخه، بالاستغناء عن فليك غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر اربع من خمس مباريات) أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة رودي فولر للمهام الفنية موقتا ليقوده للفوز على فرنسا 2-1 وديا.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية في 14 حزيران/يونيو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، ونهائي في برلين في 14 تموز/يوليو.

ويصل ناغلسمان في مهمة لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلاً مجدداً لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب نادي بايرن ميونيخ في صيف العام 2021 قبل أن يُقال في آذار/مارس 2023 على الرغم من أن النادي البافاري كان ينافس على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليان ودوري الابطال).

وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.