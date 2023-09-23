ظنوا أنها نائمة.. ركاب يكتشفون وفاة راكبة على الطائرة أصيبت بنوبة قلبية قاتلة

بقلم: يورونيوز

أصيب ركاب الرحلة رقم 348 للخطوط الجوية البريطانية بذعر وصدمة شديدين عند هبوط الطائرة في مدينة نيس الفرنسية، وعدم استيقاظ أحد الركاب.

واعتقدت سيدة كانت تجلس بجانب السيدة المتوفاة والبالغة 73 عامًا، أنها نائمة. ولكن عندما بدأ الركاب بجمع أمتعتهم والاصطفاف استعدادًا للنزول "لاحظنا أنها لم تستجيب".

اعلان

وأعلن المسعفون ورجال الإطفاء على متن الطائرة وفاة السيدة في الساعة 10 مساءً بالتوقيت الفرنسي.

وقال مسؤول في مطار نيس إنه يعتقد أن السيدة البالغة 73 عامًا، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، قد أصيبت بنوبة قلبية خلال الرحلة.

وكانت المتوفاة قد استقلت طائرة رقم 348 للخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو إلى مطار نيس الفرنسية الجمعة.