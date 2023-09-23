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عاجل. البابا فرنسيس ينفي قيام المهاجرين بـ"غزو" أوروبا ويدعوها لتحمّل مسؤولياتها تجاههم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس Copyright SEBASTIEN NOGIER/AFP
بقلم:  يورونيوز
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البابا فرنسيس ينفي قيام المهاجرين بـ"غزو" أوروبا ويدعوها لتحمّل مسؤولياتها تجاههم

دعا البابا فرنسيس السبت الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلًا: "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب".

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وأضاف في ختام اجتماع للأساقفة والشباب من جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط أن الهجرة "هي واقع في هذا الزمن، وهي عملية تشمل ثلاث قارات حول البحر المتوسط ويجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن استجابة أوروبية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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