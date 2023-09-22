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شاهد: سلطات باكو ترسل مساعدات إنسانية إلى إقليم ناغورني قره باغ

امرأة تطبخ على موقد مؤقت في ساحة في ستيباناكيرت، ناغورنو كاراباخ. 2023/09/21
امرأة تطبخ على موقد مؤقت في ساحة في ستيباناكيرت، ناغورنو كاراباخ. 2023/09/21 Copyright Siranush Sargsyan/AP
بقلم:  يورونيوز
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ياتي تسليم المساعدات بعد يومين من دعوة حكومة الانفصاليين الأرمن إلى وقف لإطلاق النار إثر معارك محتدمة وقصيرة مع القوات الأذربيجانية.

أرسلت أذربيجان مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى إلى إقليم ناغورني قره باغ، بعد أن أنهت هجوما خاطفا استغرق يوما واحدا، وانتهى بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار واستسلام الانفصاليين الأرمن.

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وأرسلت أربع شاحنات من أغدام الأذربيجانية وعلى متنها مساعدات إنسانية إلى إقليم ناغورني قره باغ، بحسب وزارة شؤون الطوارئ الاذربيجانية.

وقالت سلطات باكو إن المساعدات الغذائية والصحية ستوزع على سكان الإقليم عبر شارع أغدام خانكندي، وإن المساعدات من مواد غذائية ستستمر .

ويعيش في إقليم ناغورني قره باغ 120 ألف نسمة عانوا من نقص في الغذاء والمواد الطبية منذ نهاية العام الماضي، عندما فرض حصار على الطريق الرابط بين الإقليم وأرمينيا المجاورة.

وسيكون تحسين التزويد بالغذاء وحاجيات أساسية أخرى أمرا أساسيا، لتحقيق الاستقرار في الإقليم الواقع داخل أذربيجان، ولكنه خاضع لسيطرة  القوات من العرقية الأرمينية منذ 1994.

 وكانت اذربيجان شنت هجوما خاطفا مع إطلاق نار مكثف على مواقع أرمينية خلال عملية قالت إنها لمكافحة الإرهاب، مطالبة بأن يلقي السكان الأرمن السلاح ويتم حل الحكومة الانفصالية.

وفي اليوم الموالي وافقت سلطات سلطات ناغورني قره باغ على المطالب العسكرية، ولكن المحادثات بشأن كيفية إعادة إدماج المنطقة في أذربيجان لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق.

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