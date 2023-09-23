EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

قطار سريع في اليابان يتحوّل إلى حلبة للمصارعة

خلال عرض المصارعة في القطار السريع في اليابان
خلال عرض المصارعة في القطار السريع في اليابان Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قامت مجموعة من المصارعين المحترفين اليابانيين بتحويل قطار سريع إلى حلبة للمصارعة بهدف الترويج للرياضة في البلاد.

وفي القطار السريع، أو شينكانسن، الذي يسافر بسرعة تصل إلى 180 ميلاً في الساعة، ترأس المصارعان اليابانيان المخضرمان مينورو سوزوكي وسانشيرو تاكاجي العرض وسط المشجعين.

اعلان

وقام الرجلان جنبًا إلى جنب مع العديد من المصارعين الضيوف الآخرين بحركات رياضة المصارعة الأكثر شهرة، وسط فرح وضحكات الجماهير.

وتم تنظيم حدث "Shinkansen Wrestling" من قبل منظمة DDT Pro Wrestling اليابانية للمساعدة في الترويج لعرض PPV في نهاية هذا الأسبوع.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: سكان أصليون في البرازيل يحتفلون بصدور قرار قضائي على صلة بحقهم في أرض الأجداد

عاصفة ترابية تضرب إيران تتسبَّب بوفاة ثلاثة أشخاص ودخول المئات إلى المستشفى

قدم معلومات حساسة إلى مصر.. العدل الأمريكية توجه لائحة اتهام لعضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي

مصارعة حرة اليابان قطارات