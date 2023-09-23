قطار سريع في اليابان يتحوّل إلى حلبة للمصارعة

بقلم: يورونيوز

قامت مجموعة من المصارعين المحترفين اليابانيين بتحويل قطار سريع إلى حلبة للمصارعة بهدف الترويج للرياضة في البلاد.

وفي القطار السريع، أو شينكانسن، الذي يسافر بسرعة تصل إلى 180 ميلاً في الساعة، ترأس المصارعان اليابانيان المخضرمان مينورو سوزوكي وسانشيرو تاكاجي العرض وسط المشجعين.

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وقام الرجلان جنبًا إلى جنب مع العديد من المصارعين الضيوف الآخرين بحركات رياضة المصارعة الأكثر شهرة، وسط فرح وضحكات الجماهير.

وتم تنظيم حدث "Shinkansen Wrestling" من قبل منظمة DDT Pro Wrestling اليابانية للمساعدة في الترويج لعرض PPV في نهاية هذا الأسبوع.