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أمطار في السويد تتسبب بانهيار طريق سريع وبحفرة سقطت فيها حافلة وعديد السيارات

انهيار طريق سريع في السويد إثر هطول أمطار غزيرة. 2023/09/23
انهيار طريق سريع في السويد إثر هطول أمطار غزيرة. 2023/09/23 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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انهار طريق سريع لمسافة تزيد عن مئة متر السبت بالقرب من غوتنبرغ في جنوب غرب السويد، مما أدى إلى انقلاب سيارات وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، بحسب خدمات الطوارئ والشرطة.

قال مدير خدمات الطوارئ في غوتنبرغ، دانييل ليكليد، في بيان، إن انزلاق التربة "أضر بنحو عشر مركبات ومنطقة غابات ومنطقة تجارية تضم محطة وقود ومطعما للوجبات السريعة".

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واوضحت خدمات الطوارئ أن المنطقة الأكثر تضررا تمتد على مسافة بطول 100 متر وعرض 150 مترا، لكن انزلاق التربة طال بمجمله مساحة بطول 700 متر وعرض 200 متر تقريبا، وقد فتح تحقيق للكشف عن صلة محتملة بموقع بناء مجاور.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لاصابتهم "بجروح طفيفة"، عقب الانهيار الذي وقع في ستينونغسوند، البعيدة 50 كيلومترا شمالي غوتنبرغ في السويد.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية حفرة كبيرة تمتد لأكثر من مئة متر، وعدة شاحنات متضررة ومقلوبة وحافلة هوت في حفرة.

وأضافت خدمات الطوارئ القول: "احتاج العديد من الأشخاص للمساعدة من رجال الإطفاء والمروحيات، للخروج من سياراتهم في منطقة انزلاق التربة".

وقال سائق شاحنة مركونة في موقف سيارات بالمنطقة، أولادزيسلو ميكلاش، لإذاعة "بي 4 فاست" (P4 Vast) : "استيقظت عندما بدأت شاحنتي في الانزلاق ...بدأت الشاحنة تتحرك ولم أفهم ما يحدث". ووقع الانهيار قبيل الساعة الثانية صباحا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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