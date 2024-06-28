شاهد: حفرة عملاقة تبتلع عمود إنارة في ملعب بجنوب ولاية إلينوي

بقلم: يورونيوز

ذكرت السلطات في جنوب ولاية إلينوي في وسط غرب الولايات المتحدة، أن حفرة ضخمة قد انفتحت فجأة في ملعب لكرة القدم، مما أدى إلى ابتلاع عمود إنارة كبير وترك فجوة واسعة فوق منطقة يتم فيها استخراج الحجر الجيري تحت الأرض.

اعلان

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في الحادث، ولا يزال سبب تشكل الحفرة قيد التحقيق.

وتظهر لقطات صادمة من كاميرات المراقبة اللحظة التي انفتحت فيها الحفرة في ملعب كرة قدم في جنوب إلينوي، واختفاء عمود الإنارة وترك فجوة واسعة في الأرض.

وقال مايكل هاينز، مدير إدارة المتنزهات والترفيه في ألتون، أنه يقدر أن عرض الحفرة يبلغ 100 قدم (30.5 مترا) على الأقل بينما يتراوح عمقها بين 30 و 50 قدما (9.1 إلى 15.2 مترا).

وتم إغلاق متنزه جوردون مور والطرق المحيطة به إلى أجل غير مسمى في مدينة إلينوي الجنوبية الغربية الواقعة على بعد حوالي 25 ميلا (40 كيلومترا) شمال سانت لويس على طول نهر المسيسيبي.

وأوضحت شركة "نيو فرونتر ماتيريالز" بلاف سيتي، وهي شركة تعمل في مجال استخراج الحجر الجيري وتدير منجما في المنطقة، أن الحفرة الضخمة ناتجة عن "هبوط سطحي" في منجمها تحت الأرض.

وأكد مات باركيت، المتحدث باسم "نيو فرونتر ماتيريالز" في بيان رسمي، أن الشركة قد أبلغت عن الانهيار الأرضي في منجمها تحت الأرض إلى إدارة سلامة المناجم والصحة، وذلك امتثالا للوائح المعمول بها.

وأوضح باركيت أن المنطقة المتضررة من الانهيار قد تم تأمينها وستظل محظورة على الدخول "في المستقبل المنظور" بينما يجري المفتشون والخبراء فحص المنجم وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأكد باركيت أيضا على التزام الشركة بالتعاون مع السلطات المحلية "لتحسين هذه المشكلة بأسرع ما يمكن وبأمان لضمان الحد الأدنى من التأثير على المجتمع".