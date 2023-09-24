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شاهد: تدفق مهاجرين من المكسيك على الحدود الأمريكية بشكل غير مسبوق

مهاجرون يعبرون نهر ريو غراندي في تكساس، الولايات المتحدة.
مهاجرون يعبرون نهر ريو غراندي في تكساس، الولايات المتحدة. Copyright Joel Martinez/The Monitor
بقلم:  يورونيوز
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تظهر المقاطع المصورة مشاهدًا لمجموعات من المهاجرين وهم يعبرون نهر ريو غراندي ويدخلون الولايات المتحدة.

أعيد فتح جسر دولي في إيغل باس بولاية تكساس الأمريكية، السبت، بعد 3 أيام من إغلاقه استجابة لتدفق المهاجرين من الحدود المكسيكية.

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وعبر حوالي 2100 مهاجر يومي الخميس والجمعة وفقًا لتوم شميربر، رئيس مقاطعة مافريك بولاية تكساس. وينتظر المهاجرون عناصر الحدود الأمريكية لإدخال بياناتهم الرسمية.

وأعرب سكان بلدة إيغل باس إنه على الرغم من أن بلدتهم كانت جزءًا من طريق الهجرة لسنوات، إلا أن كم مجموعات المهاجرين الآن غير مسبوق.

وتم منع دخول مهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية 142 مرة خلال الأيام الـ 17 الأولى من سبتمبر/ أيلول بزيادة 15٪ عن الشهر الماضي.

ووفقًا لأرقام حماية الحدود الأمريكية، يتم قبول حوالى 1450 مهاجرًا يوميًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول لمواعيد اللجوء.

المصادر الإضافية • أ ب

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