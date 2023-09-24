مقتل وجرح جنود يمنيين خلال هجوم لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة

بقلم: يورونيوز

قتل أربعة جنود في اليمن وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم الأحد في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، حسبما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس، متّهما تنظيم القاعدة المتطرف بالوقوف خلف العملية.

قال مسؤول أمني يمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن "قنبلة زرعتها عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة انفجرت في شبوة أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

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وبحسب المسؤول الأمني، فإن عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة تنشط في هذه المنطقة الواقعة جنوب غرب اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015، لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

ووفّرت الحرب في اليمن موطئ قدم للجماعات المتطرفة وبينها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، لكن الضربات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة أضعفت هذه الجماعات في السنوات الاخيرة.

والشهر الماضي، قُتل أربعة عناصر من قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني، في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم القاعدة. وفي حزيران/يونيو، قُتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف موقعًا عسكريًا في شبوة.