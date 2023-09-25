الاتحاد الأوروبي يمنع استحواذ عملاق السفر عبر الإنترنت "بوكينغ" على منافسه السويدي"إيترافيلي"

بقلم: يورونيوز

أعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الاثنين أنها منعت وكالة السفر الأمريكية المتخصصة في مجال السفر عبر الإنترنت "بوكينغ" من الاستحواذ على شركة حجز الطيران السويدية "إيترافيلي غروب" لأن ذلك سيؤدي إلى تعزيز موقعها المهيمن في السوق.

وقالت المفوضية إن الحلول والإجراءات التصحيحية التي قدمتها "بوكينغ" "لم تعالج بشكل كاف مخاوفها المتعلقة باستمرار المنافسة".

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وتشمل العلامات التجارية لشركة "بوكينغ: "Booking.com, "Rentalcars", "Priceline and Agoda.

تملك "بوكينغ هولنيدغز"– التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية ديلاوير– مجموعة من العلامات التجارية المعروفة تحت شعارها، منها "بوكينغ دوت كوم" (Booking.com) و"كاياك" (Kayak).

وبعد التحقيق، قالت المفوضية إنها وجدت أن الصفقة المقترحة البالغة قيمتها 1.63 مليار يورو (1.8 مليار دولار) كانت ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الفنادق، وربما تأثير سلبي على السعر الذي يدفعه المستهلكون.

وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز: "الحظر نادر، وقرار اليوم هو في الواقع أول اندماج يتم حظره هذا العام".

وفقا للمفوضية الأوروبية، تتعامل وكالات السفر عبر الإنترنت معاملات تزيد قيمتها عن 100 مليار يورو (106 مليار دولار) سنوياً.