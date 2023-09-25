بعد إضراب تاريخي.. كتاب هوليوود يتوصلون إلى اتفاق مبدئي مع الأستوديوهات

بقلم: يورونيوز

أعلن اتحاد كتاب هوليوود والأستوديوهات الكبرى مساء الأحد، أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء إضراب كُتاب السيناريو التاريخي، الذي أدى إلى توقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الولايات المتحدة لمدة 146 يوماً.

وقالت رابطة الكتاب الأمريكية في بيان، إن الصفقة الأولية كانت "استثنائية" وحققت "مكاسب ذات مغزى وحماية للكتّاب في كل قطاعات العضوية". ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

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وسيتعين التصديق على الصفقة من قبل أعضاء النقابة قبل انتهاء الإضراب رسمياً. وقالت نقابة الممثلين العالميين إنها ستعلق اعتصامات الأستوديوهات في هوليوود ونيويورك، لكنها شجعت أعضاءها على الانضمام إلى نقابة الممثلين المضربين، التي لم تعقد محادثات مع الأستوديوهات منذ أسابيع.

ولكن بينما يستعد الكتّاب لحمل أقلامهم مجدداً، فإن الأمر بعيد كل البعد عن العودة إلى العمل كالمعتاد في هوليوود، حيث لم تُستأنف المحادثات بعد بين الأستوديوهات والممثلين البارزين. وسيظل أفراد الطاقم، الذين تُركوا بدون عمل بسبب الإضراب، عاطلين عن العمل في الوقت الحالي.

وكانت المحادثات السابقة بين الكتاب والأستوديوهات قد انتهت بحدة، لكن الجانبين التقيا لمدة خمسة أيام متتالية للتوصل إلى اتفاق. ويقال إن رؤساء الأستوديوهات الكبرى، بما في ذلك بوب إيجر من ديزني، وديفيد زاسلاف من وارنر براذرز ديسكفري، ودونا لانجلي، رئيسة أستوديو NBCUniversal، والرئيس التنفيذي المشارك لـ Netflix، تيد ساراندوس، شاركوا بكثافة في الأيام الأخيرة.

وكان حوالي 11500 عضو في نقابة الكتاب الأمريكية "WGA" قد تركوا وظائفهم في 2 مايو/أيار، بسبب قضايا تتعلق بزيادة الأجور وتحسين عائدات البرامج التي يتم بثها، وفرض قيود لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة السيناريو.

وانضمت نقابة الممثلين "SAG-AFTRA" إلى الاعتصام في يوليو، وهي المرة الأولى منذ عام 1960 التي تنسحب فيها النقابتان في نفس الوقت.

وتأتي الصفقة المبدئية في الوقت الذي تتعرض فيه الأستوديوهات لضغوط متزايدة من الإضرابات، الأمر الذي يهدد بتعطيل قائمة العروض في العام المقبل.

كما أدى إضراب الكتاب على الفور إلى توقف البرامج الحوارية المسائية، وتأخرت عشرات السيناريوهات المكتوبة للمواسم المقبلة من المسلسلات وحتى الأفلام، كما تم تأجيل جوائز إيمي أيضاً.

وبعيدًا عن التأثير المباشر على إصدارات الأفلام والتلفزيون، فقد كلفت الإضرابات الطويلة اقتصاد كاليفورنيا مليارات الدولارات. فقد تأثرت الشركات التي تعتمد على هوليوود، من مقدمي الطعام والتنظيف الجاف إلى السائقين والمسارح.