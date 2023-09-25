شاهد: إعصار أوفيليا يتسبب في أمطار غزيرة والأمواج العاتية تغمر شوارع نيوجيرسي

بقلم: يورونيوز

من المتوقع أيضًا أن تتسبب أوفيليا في تساقط كميات معتبرة من الأمطار الإضافية على أجزاء من وسط المحيط الأطلسي ونيو إنغلاند، إضافة إلى احتمال حدوث فيضانات نهرية معزولة.

أشار المركز الوطني للأعاصير إلى أن إعصار أوفيليا، بعد أن تراجعت حدته تحول إلى عاصفة مدارية، ولا يزال يهدد أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة بفيضانات ساحلية وأمواج تهدد الحياة وأمطار غزيرة من واشنطن إلى مدينة نيويورك.

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وعلى الرغم من انخفاض مستوى أوفيليا يوم السبت، فقد حذر المركز من أن الأضرار الناتجة عن العاصفة ستؤثر على الساحل الشرقي لبقية عطلة نهاية الأسبوع، ومن المحتمل أن تسبب ظروفًا خطيرة لركوب الأمواج وتيارات ممزقة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتسبب أوفيليا في تساقط كميات معتبرة من الأمطار الإضافية على أجزاء من وسط المحيط الأطلسي ونيو إنغلاند، إضافة إلى احتمال حدوث فيضانات نهرية معزولة.

وشهدت بعض الأحياء الساحلية في نيوجيرسي، بما في ذلك أتلانتيك سيتي، فيضانات يوم السبت حيث ظل آلاف الأشخاص في الولاية بدون كهرباء يوم الأحد. وأفاد موقع "إن جي كوم" أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 6 آلاف منزل صباح الأحد.

وذكر مقطع فيديو نُشر على موقع "ماونت هولي" التابع للوكالة أن العديد من الشوارع غمرتها المياه في بريل بولاية نيوجيرسي أثناء ارتفاع المد. كما تم الإبلاغ عن بعض الفيضانات وإغلاق الطرق في ولاية ديلاوير الساحلية.

وقد وصلت العاصفة المدارية "أوفيليا" إلى اليابسة، السبت، لتجتاح ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي.