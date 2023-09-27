شاهد: إيطاليا تفتتح أول مركز لاحتجاز اللاجئين تمهيدا لإبعادهم

بقلم: يورونيوز

في منشأة تبدو وكأنها سجن، افتتحت إيطاليا أول مركز احتجاز للاجئين الذين لن يحصلوا على حق اللجوء هناك. وتسعى روما من وراء ذلك تسريع عملية فحص طلبات اللجوء وإبعاد هؤلاء اللاجئين مجددا عن أراضيها.

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افتتحت السلطات الإيطالية أول مركز لاحتجاز طالبي اللجوء القادمين من بلدان مصنفة بلدانا آمنة. ويقع المركز الجديد في بلدة بوتزالو الساحلية في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

ويهدف المركز إلى تسريع عملية النظر في ملفات الأشخاص المتقدمين بطلب اللجوء، من بلدان تصنفها إيطاليا على أنها آمنة، بحيث يتوجب أن تتم تلك العملية في غضون شهر.

وتسعى روما من وراء هذا المركز، الذي يشبه السجن إلى حد بعيد، إلى التسريع في عملية إبعاد كل الأشخاص الذين لا يملكون الحق في الحصول على اللجوء في إيطاليا.

وكانت الحكومة الإيطالية وافقت الإثنين على إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من وصول الوافدين، من بينها إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وزيادة المدة القصوى لهذا الاحتجاز من أربعة أشهر إلى 18 شهرا.

وشهدت إيطاليا ارتفاعًا كبيرًا لعدد المهاجرين عير النظاميين على أراضيها خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد الوافدين على متن قوارب من شمال إفريقيا حوالي 130 ألف شخص، وهو ما يمثل ارتفاعا بحوالي الضعف، حيث وصل 70 ألف مهاجر إلى إيطاليا في المدّة نفسها في 2022.

شهر أيلول / سبتمبر بالأخص شهد وفود أعداد كبيرة من اللاجئين إلى السواحل الإيطالية، حيث وصل 8500 شخص إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة، خلال ثلاثة أيام فقط في وقت سابق هذا الشهر.