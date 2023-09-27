أوكرانيا ستقاطع مسابقات "ويفا" عقب السماح للفرق الروسية ما دون 17 عاما بالمشاركة

بقلم: يورونيوز

أكد الاتحاد الاوكراني "أنه لن يشارك في أي مسابقة تشارك فيها فرق روسية"، وحث الاتحاد الأوروبي على "التراجع عن قراره". كما طلب من الدول الأخرى "مقاطعة المباريات المحتملة التي تشارك فيها الفرق الروسية، إذا تم قبولها".

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أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أنه سيقاطع المسابقات الأوروبية، التي ستشارك فيها الفرق الروسية للشباب. ويأتي الإعلان غداة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بإعادة دمج الفرق الروسية ما دون 17 عاما في مسابقاته، وهو القرار الذي "يدينه الاتحاد الاوكراني لكرة القدم بشدة"، حسب بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني.

وأكد الاتحاد الاوكراني "أنه لن يشارك في أي مسابقة تشارك فيها فرق روسية"، وحث الاتحاد الأوروبي على "التراجع عن قراره". كما طلب من الدول الأخرى "مقاطعة المباريات المحتملة التي تشارك فيها الفرق الروسية، إذا تم قبولها".

وأعلن "ويفا" الثلاثاء أنه قرر، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي "فيفا"، إعادة فرق ما دون 17 عاما إلى المسابقات لأنه "لا يجب معاقبة الشباب على أفعال تقع مسؤوليتها على عاتق البالغين حصريا".

ورأت اللجنة التنفيذية للهيئة الأوروبية "من المؤسف بشكل خاص أنه بسبب استمرار الصراع، يُحرم جيل من اللاعبين الصغار من حقهم في المنافسة في مسابقات كرة القدم الدولية".

ومع ذلك، يجب أن تقام مباريات الفرق الروسية "من دون العلم الروسي والنشيد الوطني والأزياء الرسمية" وخارج الأراضي الروسية، وفق ما حدد الاتحاد الأوروبي.

كما جددت الهيئة "إدانتها للحرب غير الشرعية التي تقودها روسيا"، مؤكدة أن إيقاف جميع الفرق الأخرى في البلاد سيظل ساري المفعول "حتى نهاية الصراع في أوكرانيا".

وحتى قرار الثلاثاء، تم استبعاد الروس من جميع مسابقات كرة القدم الدولية، سواء على مستوى الأندية أو على المستوى الوطني، منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وهو قرار تم اتخاذه بشكل مشترك من قبل "ويفا" و"فيفا".