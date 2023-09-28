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في إطار تعزيز العلاقات.. الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل

سفن حربية تابعة للبحرية الصينية
سفن حربية تابعة للبحرية الصينية Copyright Guang Niu/AP2009
بقلم:  يورونيوز
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قال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان إن التدريب المشترك يركز على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج وإجراء تدريبات على تكتيكات القنّاصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك.

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية الخميس أن بكين والرياض ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة الثانية على الإطلاق الشهر المقبل، في إطار تعزيز الصين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

ولفتت بكين إلى أن المناورات المعروفة باسم "بلو سورد 2023" ("السيف الأزرق 2023") ستجري في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إحاطة صحافية "يركّز هذا التدريب المشترك على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج وإجراء تدريبات على تكتيكات القنّاصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك".

وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى في العام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح وو أن الدولتَين "تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودّي بين الجيشَين وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات".

وتأتي التدريبات في وقت تسعى بكين إلى تعميق علاقاتها مع الرياض ولعب دور صانعة سلام في الشرق الأوسط.

هذا العام، تولت الصين رعاية اتفاق بين القوتين الاقليميتين المتنافستين السعودية وايران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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