في أكبر عملية في تاريخ البلاد.. الشرطة التايلاندية تضبط مخدرات بقيمة 8 ملايين دولار

بقلم: يورونيوز

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات التايلاندية مخدرات تبلغ قيمتها أكثر من 8 ملايين دولار، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ المملكة، حسبما أعلن ضباط اليوم الخميس.

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ويعدّ "المثلث الذهبي"، وهو نقطة إلتقاء تايلاند وميانمار ولاوس، نقطة ساخنة لتهريب المخدرات، وخاصة الميثامفيتامين، على الرغم من الحملات المتكررة للحدّ منها.

وداهم ضباط الشرطة مبنى في وسط مدينة ناخون باتوم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، واعتقلوا أربعة رجال في المبنى واكتشفوا مخبأً ضخماً.

وحديثاً، قال رئيس الشرطة الوطنية المعيّن، تورساك سوكويمول: "هذه واحدة من أكبر كميات المخدرات التي تمّت مصادرتها على الإطلاق"، مضيفاً أنّ "قيمة الكميّة المضبوطة تبلغ نحو 300 مليون بات (8 ملايين دولار)".

وكشف سوكويمول للصحفيين أنّ الضباط عثروا على ما يقرب من 15 مليون قرص "يابا"، وهي أقراص الميثامفيتامين التي يتم إنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء المنطقة.

ضباط الشرطة التايلاندية يقفون خلف طرود تحتوي على الميثامفيتامين AP Photo/Sakchai Lalit

وفي العام الماضي، صادرت الشرطة حوالي 540 مليونًا من هذه الحبوب في المجمل، أي أكثر من ضعف ما تم ضبطه في عام 2017، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المختص بالمخدرات والجريمة.

وقال نائب رئيس الشرطة، المعين حديثًا، إنّ المضبوطات شملت أيضًا حوالي 400 كيلوغرام من مادة الكريستال ميث، وحوالي 450 قطعة من الهيروين.

وقال الضباط إن الكمية الضخمة، التي تم نقلها عبر الحدود الشمالية تسهيلاً لاختراق تايلاند، تم تخزينها مؤقتًا من قبل المجموعة قبل نقلها إلى مهربين أصغر.

وقال تورساك: "لقد كنا نراقبهم لمدة عامين، وكنا نحاول العثور على هذا المنزل. كنا نبحث عن هذا المكان لفترة طويلة."