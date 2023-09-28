شاهد: قداس صباحي على أرواح ضحايا زفاف الحمدانية في العراق

بقلم: يورونيوز

أقيم قداس صباحي يوم الخميس شارك فيه أفراد من الطائفة المسيحية في العراق لتكريم أرواح من قضوا في حريق الحمدانية في الموصل، حيث شب حريق هائل في قاعة هيثم الملكية للأفراح، خلال حفل زفاف مساء الثلاثاء.

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وشيع المئات من الأهالي في بلدة الحمدانية المسيحية، والتي تعرف باسم قرقوش كذلك، في شمال العراق الأربعاء ضحايا الحريق الذي أدى إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 150 شخصا. ودُفن الضحايا في مقبرة قرقوش، وتجمع المئات من المشيّعين حول رؤساء الكنائس العراقية الذين رددوا ترانيم باللغتين السريانية والعربية.

يقدر عدد المسيحيين في العراق اليوم بنحو 150 ألفاً، مقارنة بـ 1.5 مليون عام 2003. ويبلغ إجمالي عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة.

وعن سبب اشتعال الحريق المروع قال الدفاع المدني العراقي عند وقوع الكارثة إنّ "معلومات أولية" أشارت إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإليكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعلميات السلامة" المنصوص عليها قانوناً.

وبحسب الدفاع المدني فإنّ "الحريق أدّى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

وأوضح الدفاع المدني أنّ ما فاقم الأمر هو "الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الاليكوبوند البلاستيكية السريعة الاشتعال".