الشرطة السويدية تحقّق في عمل إجرامي بعد حريق في مسجد

بقلم: يورونيوز

خلال منتصف نهار الاثنين، اندلع حريق بمسجد بلدة إسكلستونا الواقعة على بعد نحو مائة كيلومتر غربي ستوكهولم، من دون وقوع أيّ إصابات.

فتحت الشرطة السويدية تحقيقاً في فعلٍ متعمّد، بعد حريق أتى الإثنين على مسجد في إسكلستونا في وسط البلاد.

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وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت الثلاثاء إنّ "التحقيق في الحريق مستمر. وستقوم الشرطة بمقابلة الشهود والتحقّق ممّا إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في المنطقة".

وخلال منتصف نهار الاثنين، اندلع حريق بمسجد بلدة إسكلستونا الواقعة على بعد نحو مائة كيلومتر غربي ستوكهولم، من دون وقوع أيّ إصابات، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة التي تحقّق في الحادث لوكالة فرانس برس. ولم يتم القبض على أحد حتّى الآن.

وأشار أنس دينيش، المتحدث باسم المسجد إلى أنّ "المسجد دُمّر بشكل شبه كامل، ولا يمكن إصلاح أي شيء". وبحسب خدمات الطوارئ، فقد التهمت النيران المبنى الرئيسي ممّا أدى إلى سقوط السقف.

وأضاف دينيش "هرع الكثير من الأطفال والنساء والرجال إلى الموقع وهم يبكون، لم أرَ قط هذا العدد من الناس يبكون بهذه الطريقة"، موضحاً أن الجميع طرحوا الأسئلة نفسها "ماذا حدث، من فعلها؟".

ويشير دينيش إلى عام تخلّلته العديد من أعمال العنف ضدّ المسجد وأيضاً ضد عائلته وقال "لا زال من السابق لأوانه استخلاص النتائج، وعلينا أن ننتظر قيام الشرطة بعملها".

وأكدت مصالح الشرطة في مدينة إسكلستونا أنّ هناك فرضيات مختلفة مطروحة بشأن السبب وراء الحريق، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعيش في إسكلستونا ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف مسلم، بينما يبلغ عدد سكان المدينة حوالى 108 آلاف نسمة.