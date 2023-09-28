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شاهد: الاستعانة بكلب بوليسي لجمع قطيع ماعز فقدت السيطرة عليه في نيويورك

كلب بوليسي
كلب بوليسي Copyright Dave Wasinger/AP
بقلم:  يورونيوز
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ساعد الكلب البوليسي بيترو، في جمع الماعز بسرعة وإعادتها إلى الحظيرة ببراعة كبيرة

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قالت شرطة ولاية نيويورك، يوم الإثنين، إن ضابط شرطة ساعد في محاصرة قطيعا من الماعز رفقة كلبه K-9، كلب الراعي الألماني بعد أن هربت من حظيرة إحدى المزارع وكانت طليقة على طريق في مقاطعة بوتنام الأميركية.

وتظهر اللقطات التي نشرتها إدارة شرطة الكرمل على منصة فيسبوك الضابط وكلبا ألمانيا يحاولان السيطرة على 30 من الماعز قبل أن يتمكنا أخيرا من إعادتها إلى حظيرتها.

وقد ساعد الكلب بييرو كي ـ9، وهو لقب الكلاب البوليسية الألمانية، في جمع الماعز بسرعة وإعادتها إلى الحظيرة ببراعة كبيرة لاقت إشادة رواد منصات التواصل.

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