مقتل 3 وإصابة عدة أشخاص في حادثة إطلاق نار بمهرجان للطعام في سياتل

ارتفعت حصيلة إطلاق النار الذي وقع خلال مهرجان "Bite of Seattle" في سياتل إلى ثلاثة قتلى وأربعة مصابين، بعدما توفي أحد المصابين الخمسة الذين أُعلن عن إصابتهم في البداية متأثراً بجروحه.

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وقال مساعد قائد شرطة سياتل، تايرون ديفيس، إن اثنين من الضحايا توفيا في موقع الحادث متأثرين بإصاباتهما، فيما توفي الضحية الثالث لاحقاً في مركز "هاربورفيو" الطبي بعد نقله إليه لتلقي العلاج.

وكانت إدارة الإطفاء في سياتل قد أعلنت في البداية مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في إطلاق النار الذي وقع مساء الأحد داخل مجمّع للفعاليات في مركز سياتل، بالقرب من برج "سبيس نيدل".

لحظة استجابة شرطة سياتل لإطلاق نار وسط مهرجان Bite of Seattle للطعام، مساء الأحد 26 يوليو 2026. AP Photo

مهرجان ينقلب إلى فوضى

ووقع إطلاق النار بينما كان آلاف الزوار يستمتعون باليوم الأخير من مهرجان "Bite of Seattle" للطعام، الذي يستضيفه مركز سياتل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويقام المهرجان سنوياً منذ عام 1982، ويستقطب نحو 350 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام.

وروى إستان واكونابو، أحد شهود العيان، تفاصيل اللحظات الأولى للحادث قائلاً إنه كان ينتظر برفقة صديقته في طابور أمام كشك للتصوير حين دفعه شخص من الخلف.

وأضاف: "عندما استدرت شاهدت حشداً يندفعون هرباً، كان الناس يختبئون ويدفعون بعضهم بعضاً، وعربات الأطفال كانت تنقلب على الأرض".

وتابع واكونابو أنه سمع أصوات طلقات متتالية، فسارع باصطحاب صديقته إلى مكان آمن قبل أن يعود ليشاهد مصابين ممددين على الأرض.

وتحول البحث عن مكان آمن إلى مشهد جماعي من الهروب، إذ أظهرت مقاطع مصورة حشوداً من الزوار تتجاوز الأسوار بحثاً عن ملاذ، فيما لجأ آخرون إلى ردهة برج "سبيس نيدل" للاحتماء.

وأظهرت المقاطع أشخاصاً منبطحين على الأرض ويحتمون خلف الأعمدة ورفوف البضائع داخل ردهة البرج، الذي يرتفع 605 أقدام، أي نحو 184 متراً، فوق سياتل، ويعد أحد أبرز معالم المدينة وأكثر مباني العالم شهرة.

وكان سطح "سبيس نيدل" قد تحول مؤخراً إلى مجسم ضخم لكرة قدم احتفالاً باستضافة سياتل عدداً من مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026.

المصابون والتحرك الأمني

مع انتهاء موجة الهروب الأولى، بدأت فرق الاستجابة في التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي العلاج. وقالت سوزان غريغ، من مركز "هاربورفيو" الطبي، إن المركز استقبل أربعة مصابين، بينهم طفل صغير ورجل يبلغ 23 عاماً وامرأتان بالغتان، مضيفة أن أحد المرضى كان في حالة حرجة.

ودفعت الواقعة الشرطة إلى حث السكان والزوار على تجنب المنطقة، بينما بدأت السلطات إجراءاتها للتحقيق في ملابسات إطلاق النار وتحديد المسؤولين عنه.

وأعلنت عمدة سياتل، كاتي ويلسون، في وقت سابق توقيف مشتبه بهما اثنين على خلفية الحادث، وقالت إنها تشكر ضباط شرطة سياتل الذين استجابوا لإطلاق النار وتمكنوا من توقيفهما، من دون أن تقدم تفاصيل بشأن هويتيهما.

لكن ويلسون حدّثت بيانها لاحقاً، وقالت إن مشتبهاً به واحداً بات قيد الاحتجاز. ولم ترد معلومات إضافية بشأن هوية المشتبه به أو ملابسات توقيفه.

إدانات وتعازٍ

وأدانت ويلسون إطلاق النار ووصفته بأنه "عمل مروع من أعمال العنف"، وقالت إن العائلات المتضررة تعيش أسوأ لحظات حياتها، بينما تحاول مدينة بأكملها فهم كيف انتهى تجمع كان يفترض أن يكون" مساحة للثقافة والتواصل والفرح بإطلاق النار".

وقالت إن "الاهتمام يجب أن ينصب على من فقدوا حياتهم، وعلى المصابين الذين يكافحون من أجل التعافي، وعلى عائلاتهم التي تقف إلى جانبهم، مضيفة أن سياتل تحزن معهم وستظل إلى جانبهم في الأيام الصعبة المقبلة".

ومن جانبه، أعرب حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرغسون، عن تعازيه لأسر ضحايا إطلاق النار، وقال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أدعو للضحايا وعائلاتهم، ولأفراد فرق الاستجابة الذين يعملون على حماية الناس وضمان سلامتهم".

وأضاف فيرغسون أنه يتلقى إحاطات متواصلة بشأن استجابة الشرطة للحادث وتطوراتها، داعياً الجمهور إلى تجنب مركز سياتل والالتزام بتوجيهات أجهزة إنفاذ القانون.

طلب حاكم ولاية واشنطن، من الناس الابتعاد عن مركز سياتل والالتزام بتوجيهات أجهزة إنفاذ القانون

وامتدت تداعيات إطلاق النار إلى مرافق أخرى في مركز سياتل، إذ أعلن مركز علوم المحيط الهادئ، الواقع في الطرف الجنوبي من المركز، إغلاق أبوابه يوم الاثنين.

وقال المركز في منشور عبر "إنستغرام" إن جميع العروض وتذاكر الدخول العام المقررة لذلك اليوم أُلغيت، موضحاً أن قيمة التذاكر ستُعاد تلقائياً إلى أصحابها.