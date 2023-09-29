أوربان يشكك بإمكانية انضمام أوكرانيا قريباً إلى الاتحاد الأوروبي

بقلم: يورونيوز

في حديثه للإذاعة الرسمية، أشار أوربان إلى أن الإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مطلوب لقبول دولة جديدة في الكتلة

اعلان

شكك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة في إمكانية بدء المفاوضات في أي وقت قريب بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه للإذاعة الرسمية، أشار أوربان إلى أن الإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مطلوب لقبول دولة جديدة في الكتلة. وأضاف أنه في حالة المجر، يتعين على البرلمان أن يعطي الضوء الأخضر لأوكرانيا التي تطمح إلى الانضمام في غضون عامين.

وقال أوربان: "عندما أكون في المجلس، لا أشعر الرغبة العارمة لدى البرلمان المجري للتصويت لصالح عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في غضون عامين".

مُنحت أوكرانيا ومولدوفا رسمياً وضع الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في العام الماضي ــ وهو القرار السريع إلى حد غير عادي بالنسبة للاتحاد الأوروبي ونهجه البطيء في التوسع، والذي حفزته الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ المجلس الأوروبي المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا في ديسمبر المقبل.

ومع ذلك، دخلت المجر، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكات مزعومة لسيادة القانون والفساد، في خلاف مع كييف بشأن حقوق الأقلية العرقية المجرية في غرب أوكرانيا.