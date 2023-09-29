بقلم: يورونيوز

أكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن "عناصر إرهابية" نفذوا الهجوم.

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ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة قرب مسجد في ولاية بلوشستان إلى 25 قتيلا، حسبما أعلن مسؤولون.

وقال وزير الداخلية في حكومة الولاية زبير جمالي لوكالة فرانس برس "قُتل 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 80 بجروح، بينهم 20 حالتهم حرجة".

ونقلت "دون نيوز" عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن "عناصر إرهابية" نفذوا الهجوم.

وأوضحت في بيان أن "الهجوم على أبرياء أتوا للمشاركة في موكب في عيد المولد النبوي يشكل عملاً آثماً".

وكتب وزير الاعلام في ولاية بلوشيستان جان اشاكزاي عبر منصة إكس أن حصيلة القتلى ترتفع.