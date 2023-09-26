فيديو: انفجارات وإطلاق ذخيرة حية في أوكرانيا يمكن رؤيتها من الحدود الرومانية

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو (الذي تم تصويره من قبل أحد المارين ومشاركته مع وكالة أسوشيتد برس) اطلاق ذخيرة حية وانفجارات يمكن رؤيتها عبر الحدود في رومانيا.

قالت شرطة الحدود الرومانية في بيان الثلاثاء، إن حركة المرور عبر معبر الدانوب في إيساكيا بمقاطعة تولسيا، مغلقة لإشعار آخر بسبب الهجمات على الجانب الأوكراني.

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وأضاف البيان: "إن العبارتين اللتين تضمنان عبور نهر الدانوب إلى آخر راسيتان على الشاطئ الروماني."

كما أوردت الشرطة في بيانها إعادة توجيه حركة المرور عبر مدينة جالاتي الرومانية الواقعة على نهر الدانوب عند منبع إساكيا.