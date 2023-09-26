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فيديو: انفجارات وإطلاق ذخيرة حية في أوكرانيا يمكن رؤيتها من الحدود الرومانية

مركبات على الحدود الأوكرانية الرومانية فوق نهر الدانوب عند معبر إساكيا الحدودي، شمال شرق رومانيا
مركبات على الحدود الأوكرانية الرومانية فوق نهر الدانوب عند معبر إساكيا الحدودي، شمال شرق رومانيا Copyright CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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يظهر الفيديو (الذي تم تصويره من قبل أحد المارين ومشاركته مع وكالة أسوشيتد برس) اطلاق ذخيرة حية وانفجارات يمكن رؤيتها عبر الحدود في رومانيا.

قالت شرطة الحدود الرومانية في بيان الثلاثاء، إن حركة المرور عبر معبر الدانوب في إيساكيا بمقاطعة تولسيا، مغلقة لإشعار آخر بسبب الهجمات على الجانب الأوكراني.

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وأضاف البيان: "إن العبارتين اللتين تضمنان عبور نهر الدانوب إلى آخر راسيتان على الشاطئ الروماني."

كما أوردت الشرطة في بيانها إعادة توجيه حركة المرور عبر مدينة جالاتي الرومانية الواقعة على نهر الدانوب عند منبع إساكيا.

المصادر الإضافية • أ ب

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