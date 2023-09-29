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شاهد: آلاف العمال الفلسطينيين يتدفقون إلى معبر بيت حانون بعد أن أعادت إسرائيل فتحه

عمال فلسطينيون يدخلون من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية عبر معبر بيت حانون (إيريز)
عمال فلسطينيون يدخلون من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية عبر معبر بيت حانون (إيريز) Copyright AP Photo / Oded Balilty
بقلم:  يورونيوز
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المعبر المعروف أيضا باسم "إيريز" ظل مغلقاً لمدة إثني عشر يوميًا، لكن إسرائيل أعادت فتحه صباح الخميس، مما شكّل انفراجة لدى آلاف الفلسطيينيين من غزة الذين يعتمدون على العمل في إسرائيل لإعالة أسرهم.

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أعادت إسرائيل الخميس فتح معبر بيت حانون (إيريز) عند حدودها مع قطاع غزة أمام آلاف العمال الفلسطينيين بعدما أغلقته مدة 12 يومًا، ردا على الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود بين القطاع وإٍسرائيل. وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت المعبر، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع بين إسرائيل وغزة، بمناسبة الأعياد اليهودية في 15 أيلول / سبتمبر، ثم مددت الإغلاق لأسباب أمنية "ردًا" على التظاهرات اليومية على طول الحدود والتي خلفت عددًا من القتلى والجرحى الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش تنديدًا خصوصا بدخول إسرائيليين إلى الحرم القدسي.

المصادر الإضافية • أ ب / أ ف ب

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