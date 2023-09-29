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النيجر: مقتل سبعة جنود في هجوم شنه جهاديون في كاندادجي

جنود نيجريون في نيامي - أرشيف
جنود نيجريون في نيامي - أرشيف Copyright Sam Mednick/AP.
بقلم:  يورونيوز
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كما قتل خمسة جنود في حادث سير وقع أثناء عملية التدخل

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قُتل سبعة جنود الخميس في هجوم بغرب النيجر شنّه مسلّحون يُشتبه بأنهم جهاديون، فيما قُتل خمسة آخرون في حادث سير وقع أثناء عمليّة التدخّل ردا على هذا الهجوم، بحسب ما أعلن وزير الدفاع في بيان الخميس.

وكتب الجنرال ساليفو مودي أنّ "وحدة من عملية ألمهاو كانت تؤدي مهمة أمنية في كاندادجي تعرّضت لهجوم عنيف من جانب مئات الإرهابيين". وأشار إلى مقتل اثني عشر جنديا، سبعة منهم "في المعركة" وخمسة في "حادث سير"، متحدثا أيضا عن إصابة سبعة أشخاص.

وقال الوزير إن الدراجات النارية والأسلحة العائدة للمهاجمين "دمرت في منطقة تيجيان"، مشيرا إلى أن ثمة "عملية بحث تجري حاليا لتعقب العدو".

وبرر منفذو الانقلاب في النيجر في 26 تموز/يوليو ما أقدموا عليه بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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