شاهد: انطلاق ملايين السياح الصينيين مع بدء العطلة الوطنية

بقلم: يورونيوز

احتشد ملايين المسافرين الصينيين رغبة في التنقل إلى وجهات مختلفة داخل البلاد وخارجها مع انطلاق العطلة الوطنية التي تستمر ثمانية أيام.

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في أول عطلة خريفية منذ نهاية سياسات مكافحة كوفيد-19 الصارمة في كانون الأول/ ديسمبر، التي فصلت العائلات وأضرت بصناعة السياحة، احتشد الملايين من الصينيين للسفر عبر وسائط النقل البرية والجوية داخل بلادهم وخارجها. سيساهم الانفاق في الفنادق والجولات والمعالم السياحية في تعزيز الاقتصاد خلال فترة عطلة الخريف التي تستمر 8 أيام والتي بدأت يوم الجمعة.