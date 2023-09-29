شاهد: الرهان الألماني.. شاحنة تعمل بالهيدروجين تقطع أكثر من 1000 كيلو متر

بقلم: يورونيوز

عبرت شاحنة تابعة لشركة "دايملر" الألمانية التي تعمل بالهيدروجين خط النهاية في برلين بعد إكمال رحلة قياسية بطول 1047 كيلومتر (650 ميلاً) بخزان واحد.

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وبدأت شاحنة مرسيدس بنز "جين إتش2" GenH2 مسيرتها التجريبية في مصنع المجموعة في منطقة وورث أم رين بعد ظهر الاثنين، بالقرب من الحدود مع فرنسا، قبل أن تصل إلى العاصمة الألمانية صباح الثلاثاء.

وطوال هذه الرحلة، استخدمت الشاحنة النموذجية تعبئة واحدة فقط من الهيدروجين السائل، على غرار ما يمكن أن تفعله شاحنة تعمل بالديزل.

خارطة تمثل مسار الطريق الذي قطعته الشاحنة AFP

وجدير بالذكر أن تقنية خلايا الوقود الهيدروجيني المستخدمة في الشاحنة تصدر بخار الماء فقط، على عكس وقود الديزل الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء.

وقالت شركة "دايملر تراك" الألمانية، إحدى أكبر شركات صناعة الشاحنات في العالم، إن هذا الإنجاز المتمثل في قطع مسافة 1000 كيلومتر يمثل "علامة فارقة أخرى" للقيادة التي تعمل بالهيدروجين.

ولا تزال أمام هذه التكنولوجيا المستدامة الكثير من الصعوبات قبل أن يتم اعتمادها على نطاق واسع إذ يمكن إنتاج وقود الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي للماء ولكنه لا يعتبر "أخضر" إلا إذا تم الحصول على الكهرباء اللازمة للعملية من مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

في المقابل، يعتبر الهيدروجين المنتج باستخدام الفحم أو الغاز الطبيعي متاحا بشكل كبير، ولكنه أقل صداقة للبيئة.

وعلى الرغم من كل التحديات التقنية والتكاليف المرتفعة ونقص البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف المستدامة، تراهن ألمانيا على تعزيز اعتماد الهيدروجين النظيف لخفض انبعاثات النقل البري، إلى جانب السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.