زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في السجن

بقلم: يورونيوز

بدأ الزعيم التاريخي لحركة النهضة راشد الغنوشي إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام الجمعة للتنديد باعتقاله والتعبير عن "دعمه" لـ"السجناء السياسيين" الآخرين، حسبما أفاد حزبه لوكالة فرانس برس.

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وقال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة إنّ الغنوشي قرّر الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في مواجهة الملاحقات القضائية "من دون سند ضدّ المعارضين".

كما أشار إلى أنّ هذا الإضراب يأتي "دعماً للإضراب عن الطعام الذي بدأه جوهر بن مبارك"، وهو معارض يساري معروف ومسؤول عن جبهة الإنقاذ الوطني، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس.

مع إصرار السلطة على إبعاد المعارضين السياسيين بملفات فارغة ومن دون مستندات، لم يبقَ للمعتقلين السياسيين سوى النضال بأمعاء فارغة.

وبن مبارك، الذي يعدّ من أشدّ منتقدي الرئيس قيس سعيّد والمعتقل منذ 24 شباط/فبراير، يخوض إضراباً عن الطعام منذ أربعة أيام للتنديد باعتقاله "الظالم"، وفق شقيقته المحامية دليلة مصدق.

وأضاف الخميري "مع إصرار السلطة على إبعاد المعارضين السياسيين بملفات فارغة ومن دون مستندات، لم يبقَ للمعتقلين السياسيين سوى النضال بأمعاء فارغة".

كذلك، أكد حزب النهضة في بيان الجمعة، أنّ الغنوشي بدأ إضرابه عن الطعام "دفاعاً عن المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ورفع هذا الظلم عنهم".

واعتُقل زعيم هذا الحزب في نيسان/أبريل بعدما أعلن أنّ تونس ستكون مهدّدة بـ"حرب أهلية" إذا تمّت تصفية الأحزاب اليسارية أو ذات التوجه الإسلامي مثل حزبه.

وفي 15 أيار/مايو، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الارهاب" في قضية أخرى. وهو أشهر معارض مسجون منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021.