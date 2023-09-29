ألقت مسيّرة أوكرانية الجمعة متفجرات على محطة توزيع كهرباء في بلدة روسية قريبة من الحدود الأوكرانية ما أدى إلى انقطاع التيار عن مستشفى على ما قال حاكم منطقة كورسك.
في بلايا على بعد أقل من 25 كيلومترا من الحدود "ألقت مسيّرة أوكرانية عبوتين متفجرتين على محطة توزيع كهرباء" على ما قال الحاكم رومان ستاروفويت عبر تلغرام.
وأوضح "اندلعت النيران في أحد المحولات. وقد حرمت خمس بلدات ومستشفى من التيار الكهربائي. توجهت فرق الاغاثة إلى المكان". وأضاف أن التيار "سيعاد في أسرع وقت ممكن".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسي أنها دمرت مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة بلغورود المجاورة عبر تلغرام. وأوضحت الوزارة أن المسيرة الأولى دمرت قرابة الساعة 17,00 (14,00 ت غ) الخميس والثانية بعد أربع ساعات على ذلك.
آخر تطورات الحرب في أوكرانيا
بوتين طلب من مساعد سابق لبريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مساعد سابق لقائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين الذي قتل في تحطم طائرة نهاية آب/أغسطس بعدما تمرد لفترة وجيزة على القيادة العسكرية، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين الجمعة قال بوتين متوجها إلى أندريه تروشيف "خلال الاجتماع الأخير طرحنا فكرة انخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على شن مهمات قتالية مختلفة في منطقة +العملية العسكرية الخاصة+" في اوكرانيا.
روسيا تقول إنها أسقطت 11 مسيّرة أوكرانية
أكدت روسيا الجمعة أنها أسقطت خلال الليل 11 مسيّرة أوكرانية، وكتبت وزارة الدفاع الروسية في رسالة عبر تلغرام "دمرت 11 طائرة أوكرانية من دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي (..) إحداها فوق منطقة كالوغا و10 فوق منطقة كورسك".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنها دمرت مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة بلغورود المجاورة. وأوضحت الوزارة أن المسيرة الأولى دُمرت قرابة الساعة 17,00 (14,00 ت غ) الخميس والثانية بعد أربع ساعات على ذلك.
وأوضحت الوزارة "دُمرت المسيّرة الأوكرانية فوق منطقة بلغورود من قبل الدفاعات الجوية".
وتقع منطقتا بلغورود وكورسك عند حدود شرق أوكرانيا.
12 جريحا في منطقة خيرسون الأوكرانية جراء هجوم روسيeuronews12 جريحا في منطقة خيرسون الأوكرانية جراء هجوم روسي
ستولتنبرغ يؤكد في كييف أن أوكرانيا "أقرب من أي وقت مضى إلى حلف الأطلسي"
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أنّ كييف "أقرب من أي وقت مضى إلى حلف شمال الأطلسي"، وذلك أثناء زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا التي تتصدّى للغزو الروسي منذ شباط/فبراير 2022.
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا حالياً أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى". من جانبه أكد زيلينسكي أن انضمام كييف إلى الحلف "مسألة وقت".
زيلينسكي يقول إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مجرد "مسألة وقت"
أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ليس إلّا "مسألة وقت"، خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في كييف.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ "إنها مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضوًا قانونيًا في الحلف. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة". كما طلب زيلينسكي من الحلف المزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتصدي "للهجمات الروسية على البنى التحتية" للطاقة المرتقبة هذا الشتاء.
أمين عام حلف الأطلسي يؤكد تحقيق القوات الأوكرانية "تقدّمًا ميدانيًا تدريجيًا"
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من كييف الخميس أن الهجوم المضاد الأوكراني على الجيش الروسي "يحقّق تقدمًا تدريجيًا"، منددًا "بالأوهام الإمبريالية" لموسكو.
وقال ستولتنبرغ "اليوم تتقدّم قواتكم. إنها تواجه قتالًا شرسًا، لكنها تتقدّم ميدانيًا تدريجيًا". وأضاف "الأوكرانيون يقاتلون من أجل عائلاتهم" و"حريتهم"، و"موسكو تقاتل من أجل أوهامها الإمبريالية".
زيلينسكي يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في كييف
استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في كييف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خضم الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ "انا مسرور لإجراء محادثات مهمة".
الكرملين: زيادة الانفاق الدفاعي "ضرورية" بسبب "الحرب الهجينة ضد روسيا"
روسيا ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70% تقريبا عام 2024
أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية نشرت الخميس أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70% عام 2024 فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في اوكرانيا.
وجاء في الوثيقة ان نفقات الدفاع يرتقب ان ترتفع بأكثر من 68% على أساس سنوي لتصل الى 10,8 تريليون روبل (111,15 مليار دولار) ما يشكل حوالى 6% من إجمالي الناتج الداخلي أي أكثر من الانفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.
وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا في أوكرانيا لإجراء مباحثات حول المساعدات
يزور وزيرا الدفاع البريطاني والفرنسي كييف الخميس لبحث تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة لتعزيز هجومها المضاد ضد القوات الروسية.
وتأتي هذه الزيارة قبيل انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية الأول في كييف، حيث من المقرر أن يلتقي المسؤولون الأوكرانيون بممثلين عن أكثر من 160 شركة دفاع و26 دولة.
وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، عن أول رحلة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ توليه منصبه "عدت إلى كييف هذا الأسبوع لأسأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما يحتاجه للإنتصار".
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يصل إلى كييف الخميس برفقة عدد من مسؤولي الصناعة الدفاعية.