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شاهد: الرابع والأخير في 2023.. "قمر الحصاد" العملاق يتألق في سماء هونغ كونغ

ميناء فيكتوريا - هونغ كونغ - أرشيف
ميناء فيكتوريا - هونغ كونغ - أرشيف Copyright Kin Cheung/Copyright 2016 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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شوهد القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام من هونغ كونغ حيث تألق باللون القرمزي بين المباني المضيئة، يوم السبت 29 أيلول/ سبتمبر.

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وكان عشاق الظواهر الفلكية على موعد، مع ظاهرة "القمر العملاق"، التي تحدث لرابع وآخر مرة خلال العام الجاري.

وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر عند أقرب نقطة من الأرض، التي يدور حولها، وخلال هذه الفترة يظهر بشكل أكبر وأكثر سطوعا مقارنة بأي وقت آخر.

ويطلق هليه المزارعون اسم "قمر الحصاد" أو "قمر الذرة"، نظرا لتزامنه مع الاعتدال الخريفي في البداية الفلكية لهذا الفصل، إذ يرتبط بموسم حصاد بعض المزروعات.

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