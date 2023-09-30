شاهد: الشرطة اللبنانية تنقذ شبلين تم تهريبهما من سوريا

بقلم: يورونيوز

صادرت الشرطة اللبنانية شبلين تم تهريبهما من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية، وسلمتهما إلى منظمة محلية لرعاية الحيوانات.

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وتم العثور على الأسدين في قفص في الجزء الخلفي من شاحنة، كانت تقلّ كذلك أكثر من 1500 من الطيور البرية وطيور الزينة، فارق بعضها الحياة، لأن عملية الشحن لم تراعِ قواعد السلامة.

وقالت الشرطة إنه لا توجد سجلات أو وثائق خاصة بالأسدين، اللذين سلمتهما إلى جمعية رعاية حيوانات لبنان.

ويتطلب نقل الحيوانات تصريح استيراد، تصاحبه الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدّرة.

وأصدرت منظمة "حيوانات لبنان" بياناً حول حالتهما الصحية قائلة إنهما كانا يعانيان من الجفاف وسوء التغذية. وعلاوة على ذلك، بناءً على حجم ووزن الشبلين، لا يتجاوز عمر كل منهما شهرين.

وقالت منظمة "حيوانات لبنان" إنه يجب تطعيم الأسود، وهي مهمة صعبة بسبب عدم وجود أي سجلات طبية أو بيطرية.

وبينما أحالت الشرطة القضية إلى المدعي العام البيئي في شمال لبنان غسان باسيل، قالت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان إن الحيوانات تم تهريبها بشكل غير قانوني من سوريا من قبل "تجار الحياة البرية".

وفي حين تنوي السلطات نقل الأسود إلى محمية معترف بها دولياً، تم إطلاق سراح العديد من الطيورعلى الفور.