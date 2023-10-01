شاهد: لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام مبنى مديرية الأمن العام في أنقرة

بقلم: يورونيوز

أظهر فيديو لحظة توقف السيارة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، قبل أن يشرع أحد المشتبه بهما في تفجير نفسه.

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قال وزير الداخلية بأن شرطيَين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفذه "ارهابيان"، أحدهما "فجّر نفسه" والآخر تمّ "تحييده".

أفاد مركز شرطة أنقرة على موقع "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفاً من هجمات أخرى، ودعا السكان إلى عدم الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور.

وقامت سيارة رمادية مسجّلة في ولاية قيصري" وسط البلاد، بالوقوف أمام مقر الشرطة. حيث "خرج أحد المهاجمين من السيارة ليفتح النار. وفجّر الآخر نفسه بعد ذلك فوراً".

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة ابتداءً من الساعة 14,00 بعد الظهر (11,00 بتوقيت غرينتش).