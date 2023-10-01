EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

شاهد: لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام مبنى مديرية الأمن العام في أنقرة

أشخاص يحتمون لحظة حدوث الهجوم في أنقرة
أشخاص يحتمون لحظة حدوث الهجوم في أنقرة Copyright Ali Unal/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أظهر فيديو لحظة توقف السيارة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، قبل أن يشرع أحد المشتبه بهما في تفجير نفسه.

اعلان

قال وزير الداخلية بأن شرطيَين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفذه "ارهابيان"، أحدهما "فجّر نفسه" والآخر تمّ "تحييده".

 أفاد مركز شرطة أنقرة على موقع "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفاً من هجمات أخرى، ودعا السكان إلى عدم الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور.

وقامت سيارة رمادية مسجّلة في ولاية قيصري" وسط البلاد، بالوقوف أمام مقر الشرطة. حيث "خرج أحد المهاجمين من السيارة ليفتح النار. وفجّر الآخر نفسه بعد ذلك فوراً".

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة ابتداءً من الساعة 14,00 بعد الظهر (11,00 بتوقيت غرينتش).

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ستة قتلى في حصيلة أولية إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي جنوب شرق إسبانيا

عن 59 عاماً.. رحيل خالد خليفة صاحب "مديح الكراهية" وأحد أهم الروائيين العرب المعاصرين

شاهد: مظاهرات حاشدة في سويسرا للمطالبة بحلول فعّالة لمكافحة تغير المناخ

هجوم انتحاري رجب طيب إردوغان أنقرة الإرهاب تركيا