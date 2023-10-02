EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

حمَّى الضنك تجتاح بنغلادش وتتسبب بوفاة أكثر من ألف شخص منذ بداية العام

مرضى حمى الضنك يتلقون العلاج في كلية ومستشفى موجدا الطبي في دكا، بنغلاديش، 14 سبتمبر 2023.
مرضى حمى الضنك يتلقون العلاج في كلية ومستشفى موجدا الطبي في دكا، بنغلاديش، 14 سبتمبر 2023. Copyright Mahmud Hossain Opu/ AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

توفي أكثر من ألف شخص بسبب حمى الضنك في بنغلادش منذ مطلع العام، بحسب الأرقام الرسمية، وهو ما يمثل أسوأ انتشار للفيروس الذي ينقله البعوض في البلاد.

اعلان

وتشير أرقام نشرتها المديرية العامة للخدمات الصحية مساء الأحد، إلى وفاة 1006 أشخاص من بين أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة. وقال مدير الخدمات الصحية السابق بي-نذير أحمد إن عدد الوفيات منذ مطلع 2023 يفوق إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 2000، عندما رصدت بنغلادش أول تفشٍّ لحمى الضنك على أراضيها.

وقال لوكالة فرانس برس "إنه حدث هائل، سواء في بنغلادش أو في العالم".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في أيلول/سبتمبر من أنّ بنغلادش تشهد أسوأ موجة تفشّ لحمّى الضنك في تاريخها.

وأشار مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إلى أن "الوباء يمارس ضغطًا هائلًا على النظام الصحي في بنغلادش".

وحمّى الضنك مرض متوطّن ينتقل عن طريق البعوض ويسبّب الحمّى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة نزيفًا يمكن أن يؤدّي إلى الوفاة.

وحذرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من أن حمى الضنك والأمراض الأخرى الناجمة عن الفيروسات التي ينقلها البعوض تنتشر بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع بسبب تغير المناخ.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

منظمات حقوقية تنتقد "الاستخدام المنهجي" للتعذيب في مصر وتصفه بالـ"جريمة ضد الإنسانية"

شاهد: باريس تَّتشح باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي

حلف شمال الأطلسي يعزز وجوده في كوسوفو بـ 600 جندي بريطاني

وفاة بنغلاديش الصحة مرض تفشي وباء - انتشار مرض