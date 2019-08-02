بنغلادش تكافح حمى الضنك

تكافح بنغلادش للتصدي لأسوأ تفش لحمى الضنك، فيما عجت المستشفيات بالمرضى مع انتشار المرض سريعا في هذا البلد المكتظ بالسكان.

ووفقا للأرقام الرسمية، توفي ما لا يقل عن 14 شخصا بينما أصيب أكثر من 17 ألفا بالفيروس حتى الآن هذا العام، مما يجعله أسوأ الأعوام منذ تسجيل أول تفش عام 2000.

وقالت وزارة الصحة يوم الخميس إن الأطباء شخصوا أكثر من 1400 حالة بأنها إصابة بحمى الضنك في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحدها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 50 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب الحمى.

وقال مسؤولون في مجال الصحة إن المستشفيات في العاصمة داكا، وهي أكثر المناطق المنكوبة ويسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، تجد صعوبة في توفير مساحة بها تستوعب كثيرين يعانون من أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والقيء وآلام المفاصل.

وقال وزير الصحة زاهد مالك إن الحكومة أطلقت مبادرات للتصدي للأمراض التي ينقلها البعوض، شملت حملات توعية وجهود قتل يرقات البعوض.

وقال "نحتاج جهودا مكثفة للتعامل مع الأزمة".

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