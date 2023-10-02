شاهد: قتلى وجرحى بعد انهيار سقف كنيسة في المكسيك وسباق مع الزمن للبحث عن ناجين

بقلم: يورونيوز

أظهرت صور بثتها قناة ميلينيو عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة، في حين بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

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قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات المحلية.

وأكد المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان سقوط "تسعة قتلى و40 جريحًا"، مشيرًا إلى أن الحصيلة لا تزال غير نهائية. وكانت حصيلة سابقة للمصدر نفسه أفادت بمقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، مع تواصل عمليات البحث.

ونقلت قناة "ميلينيو" عن أحد عناصر الصليب الأحمر أن فرق الإنقاذ أنجزت عملها، وأنه مع حلول الليل، باتت هذه الفرق تنتظر وصول معدات ومجموعات متخصصة للقيام بـ"مسح أخير" تحت الركام للبحث عن ضحايا وناجين.

أشخاص تحت الأنقاض

وأشار إلى أنه وفق التقديرات، تواجد 80 شخصا في الكنيسة لدى انهيار السقف، كانوا يشاركون في مراسم عماد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، ثمة ما لا يقل عن 20 شخصا محاصرين تحت أنقاض كنيسة سانتا كروز.

مشهد للمقاعد داخل الكنيسة بعد انهيار سقفها Jose Luis Tapia/2023 AP

وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع الأحد في حدود الساعة 14:18 بالتوقيت المحلي عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي قال خوسيه أرماندو ألفاريز، أسقف أبرشية تامبيكو التي تنتمي إليها الكنيسة "نعيش لحظة صعبة جدا ... سقف الكنيسة انهار أثناء الصلاة".

أضاف "تجري حاليًا الأعمال اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض" من دون أن يحدد عددهم.

استنفار

وأعرب حاكم ولاية تاماوليباس أميريكو فياريال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن أسفه للحادث، مؤكدًا أن جميع خدمات الإسعاف في حال تأهب لعلاج المصابين. وأكد أن "أجهزة الأمن والدفاع المدني تدير الوضع... هي موجودة في المكان لتنسيق عمليات الانقاذ".

وأظهرت صور بثتها قناة ميلينيو عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة في حين يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

وقام عمال الإنقاذ برفع قبضاتهم طالبين من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصمت للتمكن من الإصغاء إلى أي نداءات استغاثة صادرة من تحت الركام، ما قد يتيح تحديد أماكن العالقين تحت الركام.

وتعيد هذه المشاهد التذكير بما كان رجال الإنقاذ يقومون به في العام 2017 بعيد الزلزال الذي هزّ وسط البلاد.

البحث عن أقارب

وأظهرت اللقطات أن الكنيسة التي انهار سقفها كانت محاطة بسيارات الإسعاف وعناصر الشرطة، إضافة إلى أشخاص هرعوا للبحث عن أقاربهم الذين كانوا في المكان عند وقوع الحادث.

كما أظهر شريط تمّ تداوله على منصات التواصل وقيل إنه للحظة وقوع الحادث، انهيار سقف الكنيسة قبل أن تلفّها كتلة ضخمة من الغبار.

ونشرت أبرشية المكسيك رسالة على منصات التواصل أعربت فيها عن تعازيها لعائلات الضحايا. وأضافت "ننضم إلى أبرشية تامبيكو في الصلاة من أجل إخوتنا القتلى والجرحى".

ونشر العديد من سكان المنطقة دعوات عبر مواقع التواصل لتوفير أجهزة وأدوات تساعد في عمليات الإنقاد.

ويقدّر عدد سكان سيوداد ماديرو بنحو 200 ألف نسمة، وهي مدينة تقع عند السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وتطلّ على خليج المكسيك.