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عاجل. مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

الولايات المتحدة/عزل
الولايات المتحدة/عزل Copyright يورونيوز
بقلم:  Euronews
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مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

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عزل مجلس النواب الأميركي الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري، تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

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