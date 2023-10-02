بايدن يؤكد دعمه لأوكرانيا ويحث الجمهوريين على "وقف الألاعيب"

بقلم: يورونيوز

تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس في وقت متأخر السبت لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية. الاتفاق لم يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا، وذلك بموجب تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين الداعين لخفض الإنفاق.

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا على الرغْم من أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالبًا الجمهوريين بـ"وقف الألاعيب" على هذا الصعيد.

وقال بايدن في تعقيب من البيت الأبيض "أريد أن أؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب".

وأضاف أن هناك "شعورًا سائدًا بالحاجة الملحة" ليقرّ الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة لدعمها في دحر الغزو الروسي.

لم يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس في وقت متأخر السبت لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية أي مساعدات جديدة لأوكرانيا في زمن الحرب، وذلك بموجب تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين الداعين لخفض الإنفاق.

وانتقد الرئيس الديموقراطي جو بايدن الجمهوريين، داعيا رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى تجنب شبح إغلاق آخر عندما ينتهي الاتفاق الموقت الذي مدته 45 يومًا.

وقال بايدن متحدثًا من غرفة روزفلت في البيت الأبيض "لقد سئمت وتعبت من سياسة حافة الهاوية". وأضاف الرئيس الأميركي "سياسة حافة الهاوية يجب أن تنتهي. ينبغي ألا تحدث أزمة أخرى".