قطر: صناعة التجميل تواكب الاتجاهات العالمية والعناية بالبشرة لم تعد حكراً على النساء!

بقلم: يورونيوز

يشهد قطاع التجميل في قطر نموًا مواكبًا للاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة والعناية بالرجال.و في هذه الحلقة من برنامج Qatar 365 سنوضح كيف أن قادة الأعمال القطريين، رجالاً ونساءً، يشكلون جزءاً من هذه الديناميكية.

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ومن المتوقع أن تحقق منتجات العناية بالبشرة والعطور والمكياج ومنتجات الشعر أكثر من 500 مليار يورو من الإيرادات على مستوى العالم بحلول نهاية العام. في السنوات الأخيرة، شجعت عوامل مثل الوباء والعمل عن بعد ووسائل التواصل الاجتماعي المزيد والمزيد من الناس على استخدام مستحضرات التجميل.

الرئيس التنفيذي لشركةMalathii للعناية بالبشرة يورونيوز

أنا حريصة على الحصول على روتين مثالي، ولطيف وبسيط للغاية شيخة Al Mudahka رائدة أعمال ومؤسسة "Malathii"

لطالما كانت رائدة الأعمال شيخة Al Mudahka شغوفة بالعناية بالبشرة. لذا أطلقت، هذه الأم لثلاثة أولاد، مجموعتها الخاصة تحت اسم "Malathii".

وتقول شيخة " أنا حريصة على الحصول على روتين مثالي، ولطيف وبسيط للغاية"، وتتابع " أنا فخورة جدًا باسم "Malathii"، إنها تعني الملاذ باللغة العربية، وهي مخصصة لجميع الفتيات للحصول على ملاذ للعناية بالبشرة".

تعتبر شيخة من هواة الغوص، لذا فإنّ المجموعة صديقة للبيئة أيضًا.

تنسب نجاحها إلى عملائها المخلصين وتقول "من الصعب جداً تلبية احتياجات جميع أنواع البشرة، لكننا ركزنا على البساطة".

منتجات طبيعية وأخلاقية

تزدهر صناعة التجميل في قطر ويتوقع الخبراء نمواً هائلاً في المستقبل. لا تزال الأسماء الفاخرة الكبيرة تحظى بشعبية كبيرة، لكن الطلب على المنتجات الطبيعية والعضوية يتزايد أيضًا.

وهكذا، بعد ملاحظة وجود فجوة في السوق، قامت آمنة المهندي وروان الفارس بإنشاء العلامة التجارية لمستحضرات التجميل "Atlaad" وابتكرتا منتجات طبيعية تركز على العناية.

Atlaad يورونيوز تلتقي آمنة المهندي وروان الفارس مؤسستي العلامة التجارية يورونيوز

تقول آمنة المهندي: “في القاموس العربي، اسم Atlaad يعني المجد والتراث والأصالة، والسبب الذي دفعني إلى إبتكار هذه العلامة هو الحب والعاطفة ليس فقط للجمال، ولكن أيضاً للعافية والصحة".

بالإضافة إلى تعزيز العادات التجميلية المستدامة بين عملائها، فإن جزءًا رئيسيًا من نموذج أعمال الشركة هو رد الجميل وتشجيع تمكين المزارعات في البلدان النامية.

تؤكد روان الفارس: "إن دعم النساء من البلدان الأخرى هو إحدى القيم الأساسية لعلامتنا التجارية".

وأضافت: “نحن نساء وليس من السهل أن تكوني امرأة وأن يكون لديك مشروعك الخاص”، قبل أن تضيف: “ولهذا السبب تدعمهن شركة Atlaad من خلال شراء موادها الخام من الدول الأفريقية والهند والشرق الأوسط وأنا أشجع جميع من يريد الحصول على المواد الخام أنّ يلجأ إلى هؤلاء النساء اللاتي يحتاجن إلى هذا النوع من الأعمال لتوفير احتياجات أسرهن ومجتمعاتهن".

ساعدتني شبكات التواصل الاجتماعي كثيرًا في أنشطتي، ولكن حتى النجاح لن يكون موجودًا إذا لم يكن لدي الجزء الآخر من عملي الذي يدعمه حنين الصيفي مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد إتقان فن التسويق عبر الإنترنت بلا شك مفتاح نجاح العلامات التجارية. تولد المنصات المزيد من التفاعل والمزيد من المتابعين وبالتالي المزيد من الأعمال.

حنين الصيفي، واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة متابعة في قطر، وهي مهندسة كيميائية بالتدريب، انتقلت من التدوين حول الجمال والموضة إلى إطلاق علامتها التجارية الخاصة، والتي تنمو لتصبح إمبراطورية تجارية.

تقول حنين "أعتقد أنه عندما بدأت، أردت فقط أن أجعل الفتيات الصغيرات يشعرن بالجمال ومنحهن إمكانية الوصول إلى الاختراعات الجديدة في صناعة التجميل".

المؤثرة حنين الصيفي يورونيوز

لذلك، كانت رموشه الصناعية تمثل ثورة صغيرة. وتوضح قائلة: "ميزتها الرئيسية هي أنها رموش صناعية مغناطيسية، لذا فهي ليست تلك التي نستخدمها عادة ونلصقها؛ فعندما نلصقها، غالبًا ما تتلف بسهولة، فهي تستخدم لمرة واحدة".

باعتبارها مؤثرة، تقول حنين الصيفي " أردت أن أظهر للناس أن المرأة المسلمة يمكن أن تكون متواضعة وناجحة، وأنها تستطيع أن تفعل كل شيء يقول الناس إنهم لا يستطيعون القيام به".

وتتابع: "وبعد ذلك، تطورت مسيرتي المهنية، مما جعلني سيدة أعمال وسيدة أعمال". "بالطبع، ساعدتني شبكات التواصل الاجتماعي كثيرًا في أنشطتي، ولكن حتى النجاح لن يكون موجودًا إذا لم يكن لدي الجزء الآخر من عملي الذي يدعمه".

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المزيد من الرجال في

المنطقة يغلقون مسامهم من خلال فتح عقولهم عبدالله عبدااله

لقد ولت الأيام التي كان فيها روتين العناية اليومي للرجال يتكون من الصابون والماء والشامبو 2 في 1. وأصبحت مستحضرات التجميل التي تستهدفهم الآن جزءًا لا يتجزأ من هذه الصناعة. ووفقاً للتوقعات، فإن سوق التجميل للرجال سيتجاوز 100 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة.

في قطر، عبد الله العبد الله ليس شغوفًا بقطاع التجميل فحسب، بل هو أحد أصحاب المصلحة فيه. أطلق رجل الأعمال والشخصية المؤثرة خطه الخاص من المنتجات الفاخرة للجنسين قبل عامين، مع منظف ومرطب للوجه. يقول: "بالنسبة لي، هذان منتجان أساسيان يجب على الجميع استخدامهما".

ووفقاً له، يجب أن تكون منتجات البشرة الأساسية ذات جودة وبأسعار معقولة. ويؤكد قائلاً: "في الشرق الأوسط، لم تكن هناك علامات تجارية للعناية بالبشرة يديرها رجل، وكان كل شيء يركز على النساء بشكل كبير، لذلك أردت أن أصنع منتجات لا تستهدف جندراً معيناً".

عبدالله عبدالله رجل أعمال ومؤثر في قطر يورونيوز

في مواكبة الاتجاهات العالمية

يقدم منتجع Ritz-Carlton الصحي في الدوحة مجموعة كاملة من العلاجات التي تستهدف الرجال. تقول ماجدة حداد، المسؤولة عن مبيعات الاشتراكات: “يمكنهم قص شعرهم أو تشذيب لحيتهم”. وتضيف: "نحن نقدم أيضًا الحلاقة باللصقات الساخنة، بالإضافة إلى الحمام التقليدي، وهو أمر مفيد جدًا لاسترخاء العضلات وتقليل التوتر".

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إذا كان يُعتقد في الماضي أن عمليات تجميل الأظافر والباديكير وعلاجات الوجه مخصصة للنساء، فإن الأمور تتغير ببطء ولكن بثبات.

يقول ألكسندر فوجيتش، رئيس المنتجعات الصحية والترفيه في المؤسسة: "الأمور تتغير بطريقة إيجابية، لقد رأينا الكثير من الرجال يأتون للاعتناء بأنفسهم وتستمر هذه الاتجاهات في النمو عاماً بعد عام".

إن تخصيص دقيقة للعناية بجسمك له فضائل علاجية، وفقًا لعبد الله العبد الله، وهو من نفس الرأي. يقول أن الاعتناء بالذات هي تجربة علاجية.