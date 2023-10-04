شاهد: ظروف إنسانية قاسية ومجاعة تلاحق اللاجئين حتى الحدود الجنوبية للسودان

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو نازحين في مخيم مؤقت في جنوب السودان بأوضاع إنسانية مزرية فاقمتها الأمطار وبرك الطين التي تساهم في انتشار الفيروسات والأوبئة.

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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء من مجاعة وشيكة تواجهها الأسر في جنوب السودان.

وتقول كاثلين إنجليس، منسقة الطوارئ ببرنامج الأغذية العالمي: "منذ قدومي إلى هذا المخيم وحالة النازحين تتدهور بسرعة..ونحاول عبر الأمم المتحدة تقديم المساعدة حتى يتمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة."

ويعاني أكثر من ربع الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد.

وتقول 90% من الأسر النازحة إنهم يقضون عدة أيام دون تناول أي وجبة.

وأصدرت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية بيانا صحفيا الشهر الماضي وفاة أكثر من 1200 طفل نازح ولاجئ دون الخامسة في 9 مخيمات سودانية مؤقتة خلال 4 أشهر بسبب مزيج مميت من الاشتباه في تفشي الحصبة وسوء التغذية الحاد.

وتتعرض المرافق الصحية لضغوط هائلة بسبب نقص الموظفين والأدوية المنقذة للحياة والمعدات الحيوية.