مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التونسي

بقلم: يورونيوز

أصدر قاضي التحقيق في تونس الخميس مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس.

اعلان

وقال المحامي نوفل بودن "أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق موكلتي عبير موسى".

تهمة إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي

وأوضح بودن أنه من بين التهم الموجهة لموسى "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". وتصل العقوبة إلى الإعدام.

وأودعت عبير موسي الثلاثاء الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.

وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.