EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التونسي

عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحرّ
عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحرّ Copyright صفحة فيسبوك للحزب الدستوري الحر التونسي
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أصدر قاضي التحقيق في تونس الخميس مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس.

اعلان

وقال المحامي نوفل بودن "أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق موكلتي عبير موسى".

تهمة إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي

وأوضح بودن أنه من بين التهم الموجهة لموسى "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". وتصل العقوبة إلى الإعدام.

وأودعت عبير موسي الثلاثاء الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.

وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تسعة قتلى بينهم ثمانية مهاجرين أفارقة في حادث سير في وسط تونس

إطلاق سراح رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران

ارتفاع تكاليف العودة المدرسية يرهق كاهل التونسيين

حكم السجن الشرق الأوسط تونس قيس سعيد معارضة حرية التعبير