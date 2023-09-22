توقيف رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران بعد انتقاده رئيس الحكومة

بقلم: يورونيوز

أوقِف رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران احتياطيا الخميس بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وفق ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

وذكر المحامي العياشي الهمامي أن الرسام أوقِف نحو الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي في منزله في مقرين بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة.

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واقتيد الرسام البالغ الرابعة والستين إلى مركز الشرطة في مقرين حيث خضع خلال ثلاث ساعات لاستجواب في شأن رسمَي كاريكاتير نشرا أوائل آب/أغسطس على صفحته "عمران كارتونز" ينتقدان اختيار الحشاني لمنصب رئيس الحكومة، وفق ما أوضح الهمامي.

وأضاف أن النيابة العامة قررت توقيفه احتياطيا على أثر الاستجواب.

وقال الهمامي، المعارض لسياسة الرئيس قيس سعيد، إن ما حصل انتهاك آخر لحرية التعبير قد طال هذه المرة رساما كاريكاتيريا كبيرا.

واشتهر عمران منذ ثمانينات القرن المنصرم برسومه ذات الطابع السياسي.

وقد قوبِل توقيفه بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي عبّر عنها عدد من شخصيات المجتمع المدني نددوا بـ"اعتداء على الحريات".

وطالب نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاسي بـ"الإفراج الفوري" عن الرسام.

وتندد نقابة الصحافيين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحريات في تونس منذ تولي سعيد كامل السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021.

كذلك، تندد هذه المنظمات بـ"ترهيب" الصحافيين عبر ملاحقات قضائية وتوقيفات "سياسية بحتة".