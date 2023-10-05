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شاهد: تطبيق لمساعدة ضحايا الاغتصاب في مهرجان أكتوبر للبيرة الألماني

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بقلم:  يورونيوز
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تميز المهرجان لهذا العام باستخدام تطبيق جديد، عمل على تطويره أحد صانعي البيرة لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي أو حالات السكر والإفراط في شرب البيرة.

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اجتذب مهرجان أكتوبر للبيرة والذي شارف على الانتهاء حوالي 7 مليون زائر هذا العام في ألمانيا. 

ويمكن للضحايا طلب المساعدة عبر نقر زر واحد على هواتفهم الذكية وبمساعدة تقنية تحديد الموقع الجغرافي.

ويقول تيلمان روملاند: " يتيح التطبيق إرسال إشارة لعناصر الشرطة بنفس الوقت وباستخدام تقنية تحديد المكان. 

ويوضح روملاند: " الأمر بسيط على سبيل المثال نحن مجموعة مكونة من 6 أفراد وإذا ضغط أحدنا الزر ترن الهواتف الأخرى بصوت عالٍ."

يأتي هذا التطبيق بعد تجارب مرعبة لحالات اغتصاب وتحرش جنسي تمت خلال المهرجان في السنوات السابقة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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