شاهد: تطبيق لمساعدة ضحايا الاغتصاب في مهرجان أكتوبر للبيرة الألماني

بقلم: يورونيوز

تميز المهرجان لهذا العام باستخدام تطبيق جديد، عمل على تطويره أحد صانعي البيرة لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي أو حالات السكر والإفراط في شرب البيرة.

اعلان اجتذب مهرجان أكتوبر للبيرة والذي شارف على الانتهاء حوالي 7 مليون زائر هذا العام في ألمانيا. ويمكن للضحايا طلب المساعدة عبر نقر زر واحد على هواتفهم الذكية وبمساعدة تقنية تحديد الموقع الجغرافي. ويقول تيلمان روملاند: " يتيح التطبيق إرسال إشارة لعناصر الشرطة بنفس الوقت وباستخدام تقنية تحديد المكان. ويوضح روملاند: " الأمر بسيط على سبيل المثال نحن مجموعة مكونة من 6 أفراد وإذا ضغط أحدنا الزر ترن الهواتف الأخرى بصوت عالٍ." اليمين المتطرف في ألمانيا يفوز برئاسة بلدية للمرة الأولى في تاريخه

استهلاك اللحوم يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في ألمانيا

كيف تساعد "الأنوف" الإلكترونية على اكتشاف حرائق الغابات في ألمانيا؟ يأتي هذا التطبيق بعد تجارب مرعبة لحالات اغتصاب وتحرش جنسي تمت خلال المهرجان في السنوات السابقة.