إجلاء الآلاف بعد اندلاع حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية

بقلم: يورونيوز

أجلت السلطات في تينيريفي الإسبانية حوالي 3000 شخص من منازلهم خلال الليل مع اندلاع حريق غابات ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في غابة سبق وأن اجتاحتها النيران في أغسطس.

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وكان حريق الغابات الذي دمر 15000 هكتار من الأراضي في أواخر أغسطس/آب، لا يزال مشتعلاً منذ ذلك الحين، ثم اندلع مرة أخرى في الأيام الأخيرة، مما يهدد مدينة سانتا أورسولا.

تم تصنيف الحريق الآن على الدرجة الثانية من أصل 3، لذلك تم نشر "فرقة إطفاء كبيرة" في الجزيرة بدعم من مروحيات الإطفاء. وطلبت السلطات المحلية مساعدة الجيش أيضًا. ويعود سبب اشتداد الحرائق إلى ارتفاع درجة الحرارة (~ 30 درجة مئوية) وقوة الرياح.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، دمر هذا الحريق نفسه حديقة وطنية عند سفح بركان تيد الشهير في الجزيرة، ووصف بأنه "الأصعب منذ 40 عاما".

اشتعلت حرائق الغابات في أغسطس لعدة أيام، مما أدى إلى تدمير حوالي 15 ألف هكتار من الغابات داخل الحديقة الوطنية المحيطة ببركان جبل تيد، أعلى قمة في إسبانيا.