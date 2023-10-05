كييف: إسقاط 24 مسيرة روسية من أصل 29

أعلنت أوكرانيا، صباح الخميس، أنّ سلاحها الجوي أسقط 24 مسيّرة مفخخة من أصل 29 أطلقتها روسيا على أراضيها، في هجوم ليليّ جديد.
وقالت أوكرانيا في بيان رسمي: "أُطلقت 29 مسيّرة في المجموع. دمّرت القوات الأوكرانية، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي، 24 مسيّرة من طراز شاهد-131/136 فوق مناطق أوديسا، وميكولاييف، وكيروفوغراد في جنوب أوكرانيا ووسطها".
وأوضح سلاح الجوّ الأوكراني ،عبر تلغرام، أن المسيّرات الإيرانية الصنع أطلقت من شرق شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014 على جنوب أوكرانيا ووسطها، من دون أن يوضح الأهداف التي أصابتها المسيرات الخمس التي لم يتم إسقاطها. وأشار حاكم منطقة كيروفوغراد (وسط)، عبر تلغرام قبل الظهر إلى تضرر في البنى التحتية، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا.
آخر التطورات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
أكثر من 26 ألف أوكراني مفقودون منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي (وزارة)
البحرية الروسية ستقيم قاعدة في منطقة انفصالية في جورجيا (زعيم انفصالي)
تعتزم البحرية الروسية إقامة قاعدة على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، وفق ما قال زعيم المنطقة لوسائل إعلام روسية الخميس، فيما تكثّف أوكرانيا هجماتها على الأسطول الروسي في القرم.
وصعّدت كل من موسكو وكييف هجماتهما على هذا الممر المائي الرئيسي منذ وقف روسيا في تموز/يوليو العمل باتفاق يضمن المرور الآمن لسفن الشحن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال أصلان بزانيا لصحيفة "إزفستيا" الروسية "وقّعنا اتفاقا، وفي المستقبل القريب، ستكون هناك نقطة انتشار دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوشامتشير".
وقال بزانيا الذي كان مقررا أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إن الهدف من الاتفاق هو "زيادة القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا"، بحسب المقابلة التي نشرت الخميس.
وأضاف "وهذا النوع من التعاون سيستمر، لأنه يحمي المصالح الأساسية لكل من أبخازيا وروسيا. والأمن فوق كل شيء".
ولدى روسيا قواعد عسكرية دائمة في أبخازيا وفي منطقة انفصالية أخرى مدعومة من موسكو هي أوسيتيا الجنوبية اللتين اعترفت بهما روسيا كدولتين مستقلتين عقب حربها مع الدولة القوقازية في العام 2008.
والشهر الماضي، قصفت أوكرانيا مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، ما شكل ضربة قوية لموسكو.