كييف: إسقاط 24 مسيرة روسية من أصل 29

11:28

البحرية الروسية ستقيم قاعدة في منطقة انفصالية في جورجيا (زعيم انفصالي)

تعتزم البحرية الروسية إقامة قاعدة على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، وفق ما قال زعيم المنطقة لوسائل إعلام روسية الخميس، فيما تكثّف أوكرانيا هجماتها على الأسطول الروسي في القرم.

وصعّدت كل من موسكو وكييف هجماتهما على هذا الممر المائي الرئيسي منذ وقف روسيا في تموز/يوليو العمل باتفاق يضمن المرور الآمن لسفن الشحن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال أصلان بزانيا لصحيفة "إزفستيا" الروسية "وقّعنا اتفاقا، وفي المستقبل القريب، ستكون هناك نقطة انتشار دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوشامتشير".

وقال بزانيا الذي كان مقررا أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إن الهدف من الاتفاق هو "زيادة القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا"، بحسب المقابلة التي نشرت الخميس.

وأضاف "وهذا النوع من التعاون سيستمر، لأنه يحمي المصالح الأساسية لكل من أبخازيا وروسيا. والأمن فوق كل شيء".

ولدى روسيا قواعد عسكرية دائمة في أبخازيا وفي منطقة انفصالية أخرى مدعومة من موسكو هي أوسيتيا الجنوبية اللتين اعترفت بهما روسيا كدولتين مستقلتين عقب حربها مع الدولة القوقازية في العام 2008.

والشهر الماضي، قصفت أوكرانيا مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، ما شكل ضربة قوية لموسكو.

