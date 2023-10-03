الحرب في أوكرانيا: كييف تقول إنها أسقطت 29 مسيّرة روسية وصاروخاً الليلة الماضية

بقلم: يورونيوز

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء إسقاط 29 مسيّرة إيرانية الصنع وصاروخ أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

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وقال سلاح الجو الأوكراني "ليلة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023، هاجم المحتلون الروس (أوكرانيا) بـ31 مسيّرة طراز "شاهد" وصاروخ كروز نوع "اسكندر-ك"، مضيفاً أن دفاعاته أسقطت الصاروخ و29 من تلك المسيرات.

في المجموع، أطلقت روسيا 31 مسيّرة وصاروخاً واحداً من شبه جزيرة القرم، كما أضاف سلاح الجو الأوكراني.

ويهاجم الجيش الروسي الذي بدأ غزوه لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مناطق أوكرانية مختلفة كل ليلة تقريباً بمسيّرات وصواريخ.

وفي أيلول/سبتمبر، استخدمت موسكو أكثر من 500 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" ضد أوكرانيا، وهو عدد قياسي، وفقًا لمجموعة الاستشارات الأوكرانية "ديفنس إكسبريس" التي تتوقع استخدامًا أكبر لموسكو لهذه المسيّرات الرخيصة لكن المستنزفة للدفاعات الجوية الأوكرانية.