تكرار لمأساة مهسا أميني؟ قلق بشأن فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة بعد مشادة مع شرطة الأخلاق

بقلم: يورونيوز

وفقًا لمنظمة هينغاو غير الحكومية، فإنّ الفتاة البالغة أصيبت بجروح بالغة خلال مشاجرة اندلعت مع شرطة الأخلاق في مترو الأنفاق بطهران.

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أعربت ألمانيا والولايات المتحدة الأربعاء عن قلقهما على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة منذ وقعت مشادّة بينها وقوات الأمن في مترو طهران. وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة إكس، (تويتر سابقًا)، أنّه "في إيران، شابة تكافح من أجل حياتها مرة أخرى، لمجرّد أنّه أمكن رؤية شعرها في مترو الأنفاق. هذا أمر لا يطاق".

بدوره، قال أبرام بالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، على المنصة نفسها "أنا مصدوم وقلق بسبب التقارير التي تفيد بأنّ ما يسمّى بالشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت" على الفتاة. وأضاف "نحن نراقب وضعها الصحّي. نحن نواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع ونعمل مع العالم لمحاسبة النظام على انتهاكاته".

ووفقاً لمنظمة هينغاو غير الحكومية ومقرّها في النروج، فإنّ الفتاة أرميتا غاراواند البالغة من العمر 16 عاماً أصيبت بجروح خطرة خلال مشاجرة اندلعت بينها وشرطيات في شرطة الأخلاق في مترو الأنفاق بالعاصمة الإيرانية.

وأصبحت قضية هذه الفتاة محور نقاشات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تمّ تداول مقطع فيديو يظهر، حسب البعض، الشابة التي بدا أنّها غير محجّبة تُدفع من قبل شرطيات إلى داخل قطار المترو، قبل أن تسقط أرضاً ويتمّ نقلها بعيداً من دون أن يتحرك جسمها الذي بدا أشبع بلوح خشبي. وتنحدر الفتاة من مدينة كرمانشاه، في غرب إيران ذي الأغلبية الكردية، وتعيش في طهران، حسب هنغاو.

من جهتها طالبت "حقوق الإنسان الإيرانية"، وهي منظّمة غير حكومية مقرّها النروج إلى "تحقيق دولي مستقلّ" في هذه الواقعة، متّهمة طهران بأنّ لها "تاريخًا طويلًا من تشويه الحقائق وإخفاء الأدلّة على جرائمها". وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدّم إنّ "الجمهورية الإسلامية تواصل مضايقة النساء وقمعهنّ بحجّة مكافحة انتهاكات الحجاب الإلزامي". وبحسب هذه المنظمة الأهليّة، فإنّ التلميذة تتلقّى العلاج في مستشفى الفجر بطهران في وحدة تخضع لإجراءات أمنية مشدّدة.

ونُشرت صورة للفتاة وهي ترقد في سرير مستشفى متّصلة بأنبوب معدي، ورأسها ورقبتها مغطيين بالضمادات. وقالت هينغاو إنّ والديها أجريا داخل المستشفى مقابلة مع وسائل إعلام حكومية إيرانية، مؤكّدة أنّ المقابلة جرت "تحت ضغط كبير" و"بحضور ضباط أمن رفيعي المستوى".

وتذكّر هذه الواقعة بوفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وفي تقريرها حول واقعة مترو الأنفاق، أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أنّ "تلميذة تبلغ 16 عاماً" أغمي عليها في أثناء صعودها على متن القطار بسبب "انخفاض في ضغط الدم". ونفى الرئيس التنفيذي لمترو الأنفاق في طهران مسعود دوروستي وقوع أيّ "نزاع لفظي أو جسدي" بين الفتاة "وركاب المترو أو كوادره".